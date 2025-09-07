Dimanche 7 Septembre 2025
Busy
Faits Divers

Busy : un spot de lumière prend feu dans une maison

Publié le 07/09/2025 - 08:18
Mis à jour le 07/09/2025 - 07:51

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus samedi 6 septembre 2025 vers 16h30 à Busy, à la suite d’un départ de feu dans une maison d’habitation d’une centaine de mètres carrés.
 

Selon le Service départemental d’incendie et de secours du Doubs, l’incendie s’est déclaré au niveau d’un spot installé dans un plafond, avec un début de propagation à l’isolation en ouate de cellulose. L’occupant de la maison a utilisé un extincteur avant l’arrivée des secours.

L’intervention des sapeurs-pompiers a nécessité l’emploi d’un seau-pompe et la mise en œuvre d’une lance en protection. Des opérations de dégarnissage ont également été réalisées afin d’éliminer tout risque de reprise du feu.

Aucun blessé n’est à déplorer.

Publié le 7 septembre à 08h18 par Alexane
