Saint-Vit
Sport

Canoë-kayak : un jeune saint-vitois décroche le bronze aux Championnats de France de sprint

Publié le 07/08/2025 - 09:30
Mis à jour le 07/08/2025 - 08:43

Alexandre Mayeur, 14 ans, originaire de Saint-Vit, a brillamment représenté la région Bourgogne Franche-Comté lors des Championnats de France de sprint en canoë-kayak qui se sont déroulés à Libourne (Gironde) du 9 au 13 juillet 2025.

Alexandre Mayeur © Œil de Lynx Photography
Alexandre Mayeur © Œil de Lynx Photography

Pour sa première participation à un championnat national, le jeune kayakiste a remporté la médaille de bronze en K4 sur 500 mètres. Aligné avec ses coéquipiers dans l’équipe minime de la région, Alexandre Mayeur est monté sur la troisième marche du podium à l’issue d’une course intense et disputée. Une performance remarquable pour un jeune athlète à tout juste 14 ans.

Des résultats solides dans plusieurs disciplines

Outre sa médaille de bronze en K4 500 mètres, Alexandre a également disputé d’autres épreuves durant ces championnats. En K1 500 mètres, il s’est classé à la 9ème place de la grande finale A, démontrant sa capacité à rivaliser individuellement au plus haut niveau. 

En K4 3000 mètres, une casse de gouvernail est venue perturber la course de son équipe, qui termine malgré tout à la 15ème place.

Une saison 2025 déjà bien remplie et cap sur le Pôle Espoir de Dijon

Ces résultats viennent couronner une saison 2025 particulièrement riche pour Alexandre Mayeur, qui s’est illustré à plusieurs reprises dans les compétitions régionales. Il a notamment remporté trois titres de champion régional :

  • 1er en K1 3000 mètres au championnat régional de fond à Dijon (21)
  • 1er en K1 200 mètres au championnat régional de sprint à Besançon (25)
  • 1er en K1 500 mètres au championnat régional de sprint à Saint-Jean-de-Losne (21)

Il a également terminé :

  • 2ème en K1 au championnat régional de descente classique à Quingey (25)
  • 3ème en K4 3000 mètres aux Régates Internationales de Décize (58)

Fort de ces performances, Alexandre Mayeur intégrera le Pôle Espoir de Canoë-Kayak de Dijon dès la rentrée 2025-2026. Une étape importante dans la progression de ce jeune talent, déjà remarqué au niveau national.

Une équipe régionale sur le podium

Il convient également de souligner la performance collective de l’équipe minimes 1 de Bourgogne Franche-Comté, dont faisait partie Alexandre. Elle termine la compétition à la 3ème place sur les 26 équipes engagées et accède ainsi au podium des Championnats de France 2025.

alexandre mayeur canoë-kayak championnat de france

Publié le 7 aout à 09h30 par Alexane
