Lundi 20 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Franche-Comté
Culture Jeunesse

Carte Avantage jeunes : des journées ciné à 3€50 pendant les vacances d’automne

Publié le 20/10/2025 - 08:22
Mis à jour le 20/10/2025 - 08:22

Pendant les vacances scolaires, du 25 octobre au 2 novembre 2025, la carte Avantages jeunes propose à ses titulaires des journées ciné à 3,50 € la place, notamment dans les cinémas de Besançon, École Valentin et Morteau. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Pendant les vacances scolaires d'automne, les titulaires de la carte Avantages Jeunes pourront bénéficier d'un tarif exceptionnel de 3,50 euros la place de cinéma sur simple présentation de leur carte auprès des caisses des cinémas (plusieurs séances possibles). À chaque cinéma sa date :

Samedi 25 octobre

  • Cinéma Mégarama Beaux-Arts à Besançon

Dimanche 27 octobre

  • Cinéma Mégarama à Ecole-Valentin cinéma Eldorado à Ornans

Dimanche 2 novembre

  • Cinéma Le Paris à Morteau

Les journées ciné sont organisées par le réseau Info Jeunes de Bourgogne-Franche-Comté. La carte Avantages Jeunes s'adresse à tous les jeunes de moins de 30 ans. Plus de 90 000 jeunes en sont titulaires en Bourgogne-Franche-Comté. La carte Avantages Jeunes propose environ 4 000 réductions et gratuités pour la culture, les loisirs et la vie pratique. La carte Avantages Jeunes est disponible au tarif de 10 € en ligne et dans les points de vente partenaires.

Plus d'info : 

  • Valable dans la limite des places disponibles, supplément pour les films en 3D.
  • https://www.avantagesjeunes.com
  • Contacts : Info Jeunes BFC : 03 81 21 16 16

carte avantages jeunes cinéma cinéma mégarama

Publié le 20 octobre à 08h22 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Nancray
Culture Loisirs

Le musée des Maisons Comtoises fête Halloween entre sorcellerie et traditions

Du 18 octobre au 2 novembre 2025, le musée des Maisons Comtoises plonge ses visiteurs dans un univers magique et mystérieux, à l’occasion de ses vacances ensorcelantes. Spectacles, ateliers, contes, dégustations et jeux rythmeront cette quinzaine placée sous le signe de la sorcellerie et des traditions populaires.

halloween jeux musée des maisons comtoises spectacle vacances vacances de la toussaint
Publié le 19 octobre à 09h30 par Alexane
Besançon
Culture

Le festival D’Autres Formes revient à Besançon pour explorer les liens entre art, technologie et générations

Le festival D’Autres Formes revient à Besançon pour sa quatrième édition, du 25 octobre au 2 novembre 2025, pendant les vacances de la Toussaint. Après avoir réuni plus de 7.500 spectateurs en 2024, l’événement investira plusieurs lieux emblématiques de la ville : La Rodia, La Citadelle, le Musée du Temps, la Médiathèque Pierre Bayle, le Bastion, la Galerie de l’Ancienne Poste ou encore l’espace public.

d'autres formes festival d'autres formes intelligence artificielle musique senior simon nicolas small studio
Publié le 18 octobre à 17h30 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Culture Loisirs

Vacances de la Toussaint : 20 idées d’activités pour toute la famille dans le Grand Besançon

Les vacances de la Toussaint approchent à grands pas ! Du 18 octobre au 2 novembre 2025, le Grand Besançon regorge d’activités pour petits et grands : balades en pleine nature, séances de cinéma, musées, loisirs indoor, parcs à thème ou encore soirées d’Halloween… De quoi occuper les enfants, se détendre et (re)découvrir le territoire autrement. Notre stagiaire du moment, Ulysse B., propose une sélection d’une vingtaine d’activités pendant ces vacances d’automne.

1055 bibliothèque dino zoo escape game halloween musée musée des maisons comtoises patinoire piscine vacances de la toussaint
Publié le 18 octobre à 11h00 par Alexane
Besançon
Culture

Joyce Tape, Neal Black et Les Jaixi en résidence à Besançon pour tisser “The link”

Le Bastion accueillera le 18 octobre une résidence d’artistes réunissant la chanteuse ivoirienne Joyce Tape, le musicien américain Neal Black et le duo Les Jaixi. Organisé par l’association Benkadi Joie Production, cet événement marque le lancement du projet “The Link” (Le Lien), un programme artistique et pédagogique qui relie création musicale, transmission culturelle et action éducative autour de thématiques comme la lutte contre les discriminations, l’histoire du cacao et la rencontre interculturelle.

joyce tape le bastion résidence
Publié le 16 octobre à 15h54 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Culture

Les Petites Fugues 2025 : la littérature contemporaine s’invite en Bourgogne-Franche-Comté

Du 17 au 29 novembre, la 24e édition du festival Les Petites Fugues investira la Bourgogne-Franche-Comté, offrant aux lecteurs et curieux un panorama de la littérature contemporaine. Organisée par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, cette édition marque un retour à une programmation plus étendue après une édition 2024 marquée par une programmation resserrée.

auteur les petites fugues littérature livre
Publié le 16 octobre à 11h00 par Alexane
Besançon
Culture

Journées nationales de l’architectures : des visites et ateliers au programme de la Citadelle

Dans le cadre de la 10e édition des Journées nationales de l’architecture, la Citadelle de Besançon adapte son programme les 18 et 19 octobre prochain. Sous le thème national "Architectures du quotidien", les visites et ateliers permettront d'explorer la citadelle du célèbre architecte Vauban, sous tous les angles.

architecture Citadelle de Besançon vauban
Publié le 16 octobre à 09h53 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Hommage au photographe Antoni Lallican : la Ville de Besançon reprogramme son exposition dès mercredi

Lauréat du Prix Victor Hugo de la photographie engagée 2025, Antoni Lallican avait présenté à la Maison natale de Victor Hugo, dans le cadre du Festival Photographie Besançon, une exposition consacrée à son travail de terrain. Cette exposition sera reprogrammée dès le 15 octobre et dédiée à sa mémoire. Pour rappel, le photojournaliste a perdu la vie en Ukraine le 3 octobre dernier.

Antoni Lallican expo photo exposition maison natale de victor hugo ville de besançon
Publié le 14 octobre à 10h00 par Hélène L.
Besançon
Culture Evénements

Des étudiants de l’ISBA explorent la voix des arbres avec l’exposition “Météo des forêts”

Du 14 octobre au 14 novembre 2025, l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon (ISBA) présente Météo des forêts, une exposition collective créée par des étudiant.e.s qui interroge les liens entre les humains et les arbres à travers le prisme de la crise écologique.

école des beaux-arts exposition isba franche-comté
Publié le 19 octobre à 11h29 par Alexane
Besançon
Culture

Festival international de musique de Besançon : une 78e édition en plein essor, un Concours de jeunes chefs marquant

Quelques jours après la clôture du 78e Festival international de musique de Besançon Franche-Comté, le bilan s’annonce particulièrement positif, tant sur le plan artistique que sur celui de la fréquentation. Avec ses 37 rendez-vous musicaux, jusqu’à la retentissante Finale du 59e Concours international de jeunes chefs d’orchestre, l’événement a confirmé son rayonnement et retrouvé son public.

concert concours de jeunes chefs d'orchestre festival international de musique musique
Publié le 13 octobre à 15h31 par Alexane
Besançon
Culture

L’Association du Livre et des Auteurs Comtois dévoile la sélection 2025 de ses prix littéraires Marcel-Aymé et Lucien-Febvre

L’Association du Livre et des Auteurs Comtois (ALAC) a tenu ce week-end sa traditionnelle séance de délibération pour désigner les lauréats de ses prestigieux prix littéraires. Réunis le 11 octobre dans les locaux chaleureux de la pâtisserie Baud à Besançon, les membres du jury, sous la présidence d’Augustin Guillot, ont arrêté leur choix...

alac livres
Publié le 13 octobre à 14h00 par Macommune.info

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Larnod : un cabaret transformiste pour sauver le chiffre d’affaires de la boulangerie
Jeu-concours

Gagnez votre repas au restaurant d'application du CFA Hilaire de Chardonnet

Une nouvelle résidence pour seniors verra le jour à Saint-Vit en 2027

Sondage

 11.71
pluie modérée
le 20/10 à 09h00
Vent
3.3 m/s
Pression
1006 hPa
Humidité
92 %
 