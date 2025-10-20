Carte Avantage jeunes : des journées ciné à 3€50 pendant les vacances d’automne

Pendant les vacances scolaires, du 25 octobre au 2 novembre 2025, la carte Avantages jeunes propose à ses titulaires des journées ciné à 3,50 € la place, notamment dans les cinémas de Besançon, École Valentin et Morteau.

Pendant les vacances scolaires d'automne, les titulaires de la carte Avantages Jeunes pourront bénéficier d'un tarif exceptionnel de 3,50 euros la place de cinéma sur simple présentation de leur carte auprès des caisses des cinémas (plusieurs séances possibles). À chaque cinéma sa date :

Samedi 25 octobre

Cinéma Mégarama Beaux-Arts à Besançon

Dimanche 27 octobre

Cinéma Mégarama à Ecole-Valentin cinéma Eldorado à Ornans

Dimanche 2 novembre

Cinéma Le Paris à Morteau

Les journées ciné sont organisées par le réseau Info Jeunes de Bourgogne-Franche-Comté. La carte Avantages Jeunes s'adresse à tous les jeunes de moins de 30 ans. Plus de 90 000 jeunes en sont titulaires en Bourgogne-Franche-Comté. La carte Avantages Jeunes propose environ 4 000 réductions et gratuités pour la culture, les loisirs et la vie pratique. La carte Avantages Jeunes est disponible au tarif de 10 € en ligne et dans les points de vente partenaires.

Plus d'info :