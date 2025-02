Carte scolaire 2025 : où seront les ouvertures et les fermetures de classes dans le Doubs ?

Initialement marquée par l’inquiétude face à l’annonce de la suppression de 4.000 postes d’enseignants, la situation a évolué favorablement avec l’annulation de cette mesure. L’Unsa Éducation se félicite également de la création de 2.000 postes d’AESH et de l’abandon des deux jours de carence supplémentaires pour les fonctionnaires. Toutefois, le syndicat reste prudent et souligne que la confiance des personnels dans l’institution demeure fragilisée : ”le chemin est encore long pour retrouver la confiance des personnels et redonner un véritable souffle à l’école.”

Une carte scolaire plus cohérente mais encore imparfaite

Dans le Doubs, l’Unsa Éducation reconnaît un travail préparatoire minutieux concernant la carte scolaire, bien que 12 postes restent à rendre cette année. Le syndicat note que les fermetures de classes correspondent majoritairement à une baisse des effectifs. "Nous avons le sentiment que les besoins exprimés et les réflexions coconstruites en groupe de travail sont enfin pris en compte”, indique le syndicat.

Néanmoins, il appelle à une révision des seuils d’effectifs, notamment en maternelle et en élémentaire, pour garantir de meilleures conditions d’apprentissage. ”Si, par le passé, accueillir 30 élèves de moins de 5 ans dans une même classe était envisageable d’un point de vue pédagogique, cette époque est révolue, parce que le public scolaire a changé, que notre prise en compte des besoins des enfants de cette tranche d’âge s’est améliorée et parce que la mise en œuvre d’une vraie école inclusive passe notamment par de bonnes conditions de scolarisation, les seuils actuels en maternelle ne sont plus adaptés et doivent être revus !”

Des enjeux pour l’inclusion et l’équité territoriale

L’Unsa salue le renforcement du soutien à la scolarisation des enfants de moins de 3 ans dans les quartiers prioritaires. Cependant, il met en garde contre le risque de creuser les inégalités avec les zones rurales et de montagne, où les jeunes enfants doivent également bénéficier d’un accès facilité à l’éducation. Le syndicat réclame également des seuils d’effectifs adaptés pour les écoles à cours multiples. Pour le syndicat, ”les élèves de moins de 3 ans doivent compter partout ! Il y a ici un vrai axe de promotion de l’école publique française et de soutien aux familles vivant à la campagne…"

Une profession en souffrance

Enfin, le communiqué insiste sur le malaise grandissant des enseignants, confrontés à des conditions de travail dégradées, un manque de reconnaissance et un désintérêt croissant pour le métier. L’Unsa Éducation appelle à un soutien accru des pouvoirs publics et de la société pour redonner un véritable souffle à l’école publique. ”Nous nous devons de dire qu’il est évident que l’Ecole va mal et que nos collègues dégustent ! Les situations de crise se multiplient, le sentiment de mal-être au travail augmente et notre profession n’est plus attractive. Le prof-bashing et le turn-over des ministres fragilisent nos collègues et entravent leur travail. Nous avons besoin du soutien et de la confiance de toute la société pour faire vivre une école publique de qualité dans le Doubs et en France”, conclut le syndicat.

Si certaines avancées sont saluées, le syndicat reste vigilant et continue de plaider pour une école plus juste, mieux dotée et respectueuse des conditions de travail des enseignants.

Les ouvertures de classes :

École primaire Georges Brassens, Audincourt

Ecole élémentaire Claire Radreau, Bavans

Ecole élémentaire Albrecht Dürer, Besançon

Ecole maternelle Artois Besançon

Ecole maternelle Granvelle Besançon (nouvelle ouverture)

Ecole maternelle Saint Claude, Besançon

Ecole maternelle Pierre Curie, Grand-Charmont

Ecole primaire, L’Hôpital-du-Grosbois

Ecole élémentaire Louis Souvet, Montbéliard

Ecole primaire, Naisey-les-Granges

Ecole primaire, Nommay

Ecole maternelle Pareuses, Pontarlier

Ecole primaire Les Feunus, Sainte-Suzanne

Ecole maternelle Chênes, Sochaux

Les fermetures de classes :