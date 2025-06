Cinq jeunes patineurs bisontins qualifiés pour les Championnats de France de roller de vitesse

Sélectionnés après une saison pleine de détermination, ils auront l’occasion de se mesurer aux meilleurs athlètes français dans les épreuves de sprint et de fond. Leur qualification vient couronner une saison exemplaire et confirme la montée en puissance du club bisontin.

Cet hiver déjà, 11 patineurs du club avaient marqué les esprits lors des Championnats de France indoor, avec plusieurs classements remarqués. Ces qualifications pour Coulaines viennent confirmer la progression rapide du club et la qualité de ses jeunes talents.

"Je félicite l’ensemble des compétiteurs ASEB et souhaite le meilleurs pour ces 5 qualifiés que nous félicitons déjà par avance, ainsi que leur coach, Thibaut, à l’origine de nos bons résultats", Jean-François Germain, Président de l'ASEB,

L’ASEB, qui connaît un essor remarquable, continue de faire rayonner Besançon dans le monde du roller de vitesse. Ces jeunes athlètes, soutenus par un encadrement technique de qualité, porteront fièrement les couleurs de leur club et espèrent réaliser de belles performances.

"C’est un vrai bonheur de voir ce groupe évoluer aussi vite. Chaque saison, on gagne en effectif, en cohésion et surtout en ambition ! Il y a encore quelques années, il était difficile de motiver les patineurs pour les compétitions régionales. Aujourd’hui, plusieurs s’alignent sur les grands championnats, et certains frôlent déjà le plus haut niveau national. Je ne vais pas faire de pronostics pour Coulaines, mais une chose est sûre : le potentiel est là, et on pourrait bien créer la surprise !", nous confie Thibaut Husy, leur entraineur.

Rendez-vous à Coulaines du 20 au 22 juin pour suivre leurs performances sur la scène nationale et encourager cette relève bisontine du roller français !

(Communiqué de l'ASEB)