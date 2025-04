Classic Grand Besançon Doubs… C’est parti !

La Classic Grand Besançon a démarré ce vendredi en fin de matinée pour s’achever en milieu d’après-midi au belvédère de Montfaucon. Parmi les coureurs de la région à encourager : Clément Berthet pour l’équipe Decathlon AG2R La Mondiale Team et Fabien Doubey, pour Totalénergies.

Si les dernières éditions se sont déroulées sous la chaleur, cette année, les coureurs vont bénéficier d’un peu plus de fraîcheur (et sans pluie !) pour notamment grimper la Malate avant d’atteindre le belvédère de Montfaucon.

"C'est une autre occasion de visiter, de revisiter le territoire avec un autre regard, c'est merveilleux de voir cet investissement des bénévoles, les mécènes et les partenaires, (...) c'est un projet de territoire et c'est ce qui fait vivre notre territoire ! (...)" a déclaré la maire de Besançon Anne Vignot. "Le Département du Doubs est une terre de vélo, on le dit assez souvent, avec ce beau triptyque ce week-end, on est très fier de pouvoir accompagner l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des clubs qui se mobilisent au quotidien (...)", a souligné Ludovic Fagaut, 1er vice-président du Département. "La Région Bourgogne Franche-Comté est aussi une terre de vélo ! (...) On est extrêmement fiers d'avoir cette richesse sur notre territoire", a indiqué Matthieu Guinebert, conseiller régional en charge du sport en Franche-Comté.

Deux coureurs francs-comtois au rendez-vous !

Sur le départ, Clément Berthet, le ”chouchou” de cette course, s’est dit en forme pour tenter de le remporter. Quant à Fabien Doubey, lui aussi s’est dit prêt à décrocher la victoire. Nous les avons interrogé ce matin :

À suivre ce week-end sur maCommune.info :