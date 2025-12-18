Jeudi 18 Décembre 2025
Montbéliard
Faits Divers

Colis suspect à Montbéliard : une rue et des écoles évacuées ce jeudi après-midi

Publié le 18/12/2025 - 18:07
Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus jeudi 18 décembre 2025 vers 16h00, rue de la Citadelle à Montbéliard, à la suite de la découverte d’un colis suspect.

© Tom Babouhot / mCi
© Tom Babouhot / mCi

Une valise noire avait été déposée devant un transformateur électrique, entraînant la mise en place d’un périmètre de sécurité. Par mesure de précaution, les riverains ont été évacués, tout comme le groupe scolaire Saint-Mainboeuf, qui comprend une école et un collège. La circulation a également été interrompue durant le temps de l’intervention.

Une équipe de démineurs a été dépêchée sur les lieux afin de procéder aux vérifications nécessaires. Après ouverture, la valise s’est révélée vide, écartant ainsi tout danger.

La police nationale et la police municipale étaient présentes pour sécuriser le secteur et coordonner les opérations. La situation est ensuite revenue à la normale.

Publié le 18 décembre à 18h07
