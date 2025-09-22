Lundi 22 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon

Concours international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon : deux changements de dernière minute…

Publié le 22/09/2025 - 15:32
Mis à jour le 22/09/2025 - 11:57

Deux désistements pour raisons familiales impérieuses – l’un d’un candidat, l’autre d’un membre du jury – sont intervenus deux jours du lancement du Concours international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon qui se déroule du 22 au 27 septembre 2025.

Swann Van Rechem, Grand Prix du 58e Concours de jeunes chefs d’orchestre de Besançon. © Yves Petit
Suite au désistement de Junping Qian, candidat chinois, c’est Xiaobo Hu, premier de la liste d’attente composée de seulement trois candidats, qui prendra part au 59e Concours. Xiaobo Hu est un candidat chinois de 35 ans. Cette situation est assez rare dans l’histoire du Concours (dernier cas recensé : 2015).

Initialement membre du jury, la cheffe d’orchestre finlandaise Eva Ollikainen sera remplacée par Jean-Claude Picard, chef d’orchestre canadien qui avait pris part aux présélections organisées au printemps dernier à Montréal.

20 candidats, 12 nationalités Les vingt candidats présélectionnés sont arrivés le 21 septembre à Besançon, la veille du lancement des épreuves finales. Ils dirigeront l’Orchestre Victor Hugo lors des 1er et 2e tour du Concours, dans des œuvres de Stravinski et de Mendelssohn.

Rappel des candidats

  • M. Sebastian ALMANZAR Colombien, 30 ans
  • Mme Lunei ARAKI Japonaise, 23 ans
  • Mme Nefeli CHADOULI Grecque, 32 ans
  • M. Simon CLAUSSE Français, 25 ans Candidat en 2021 et 2023
  • M. Kevin FITZGERALD Américain, 34 ans
  • M. Kyrian FRIEDENBERG Américain, 26 ans
  • M. Xiaobo HU Chine, 35 ans
  • M. Theodoros KAMERIS Chypriote, 26 ans
  • Mme Josephine KORDA Britannique, 29 ans Candidate en 2021 et demi-finaliste en 2023
  • M. Brian LIAO Taïpei chinois, 33 ans
  • Mme Laura MATHIAS GENTILE Brésilienne, 30 ans
  • M. Yunosuke OKAMURA Japonais, 26 ans
  • M. Min Gyu SONG Coréen, 32 ans • M. Leif TSE Canadien, 25 ans
  • M. Robin WALLINGTON Britannique, 29 ans
  • M. Drummado WIJNHAMER Néerlandais, 26 ans
  • M. Tianyi XIE Chinois, 21 ans
  • M. Satoshi YONEDA Japonais, 29 ans
  • M. Yingzhi ZHANG Chinois, 24 ans
  • M. Haozheng ZHU Chinois, 25 ans

concours de jeunes chefs d'orchestre festival international de musique

Publié le 22 septembre à 15h32
