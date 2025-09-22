Concours international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon : deux changements de dernière minute…

Deux désistements pour raisons familiales impérieuses – l’un d’un candidat, l’autre d’un membre du jury – sont intervenus deux jours du lancement du Concours international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon qui se déroule du 22 au 27 septembre 2025.

Suite au désistement de Junping Qian, candidat chinois, c’est Xiaobo Hu, premier de la liste d’attente composée de seulement trois candidats, qui prendra part au 59e Concours. Xiaobo Hu est un candidat chinois de 35 ans. Cette situation est assez rare dans l’histoire du Concours (dernier cas recensé : 2015).

Initialement membre du jury, la cheffe d’orchestre finlandaise Eva Ollikainen sera remplacée par Jean-Claude Picard, chef d’orchestre canadien qui avait pris part aux présélections organisées au printemps dernier à Montréal.

20 candidats, 12 nationalités Les vingt candidats présélectionnés sont arrivés le 21 septembre à Besançon, la veille du lancement des épreuves finales. Ils dirigeront l’Orchestre Victor Hugo lors des 1er et 2e tour du Concours, dans des œuvres de Stravinski et de Mendelssohn.

Rappel des candidats