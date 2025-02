Conf’Ados : deux rendez-vous pour la jeunesse à Montbéliard et Pontarlier

La jeunesse est à l'honneur avec Conf'Ados, un événement inédit organisé par la Ligue de l’enseignement du Doubs. Cette initiative, destinée aux adolescents en quête d’inspiration et de motivation, se tiendra pendant les vacances d’hiver avec deux dates clés : le jeudi 27 février 2025 à Montbéliard et le mardi 4 mars 2025 à Pontarlier.

Conf'Ados repose sur l'idée d'encourager les jeunes à croire en leurs capacités et à se projeter dans l’avenir en découvrant des parcours inspirants. À travers une série de témoignages, des intervenants partageront leur expérience et les défis qu’ils ont surmontés dans des domaines variés tels que la musique, l’entrepreneuriat, le sport ou encore les projets solidaires.

L’objectif est de démontrer que chaque jeune possède les ressources nécessaires pour concrétiser ses ambitions, qu’elles soient personnelles, professionnelles ou citoyennes.

Une après-midi d'échanges

L’événement s’articule en deux temps forts :

Des témoignages inspirants : des jeunes ayant osé franchir le pas viendront raconter leur parcours et partager les leçons tirées de leurs expériences. Un moyen concret de montrer qu’avec de la motivation et des opportunités, tout est possible.

Un forum d'échanges : après les interventions, le public pourra poser des questions, échanger avec les intervenants et partager ses propres idées. Ce moment de discussion vise à encourager l'entraide et à donner aux participants l'impulsion nécessaire pour entreprendre à leur tour.

Un accès libre et un cadre convivial

L'événement est entièrement gratuit et ouvert à tous. Les portes ouvriront de 13h à 13h30, sans possibilité d'entrée après le début des conférences.

À Montbéliard : l’événement se déroulera à la salle Victor Hugo (1, rue Boileau) en partenariat avec les Ateliers Lina Khei, une structure culturelle fondée par l’artiste pluridisciplinaire Lina Khei. Ces ateliers promeuvent l’art comme un levier d’émancipation et d’innovation sur les enjeux sociétaux et environnementaux actuels.

À Pontarlier : la rencontre aura lieu au Théâtre du Lavoir (2, rue Jeanne d'Arc), un lieu emblématique propice aux échanges et à la réflexion.

Une organisation portée par la Ligue de l’Enseignement

Conf’Ados est une initiative de la Ligue de l’Enseignement du Doubs, un mouvement laïque d’éducation populaire engagé dans la promotion du lien social et l’accès à la culture et à l’éducation pour tous. Avec plus de 150 associations affiliées dans le département, la Ligue poursuit sa mission d’accompagnement des jeunes à travers des projets variés.