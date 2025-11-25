Mardi 25 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Faits Divers

Coup de filet sur un narcotrafic à Besançon : quatre personnes interpellées

Publié le 25/11/2025 - 09:49
Mis à jour le 25/11/2025 - 09:49

La police nationale de Besançon rapporte plusieurs interpellations entre le 21 et le 23 novembre 2025 dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants. Les faits se sont déroulés dans différents secteurs de la ville et ont conduit à la saisie de produits stupéfiants, d’argent liquide et de véhicules.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Vendredi 21 novembre vers 20h50, une patrouille de la brigade anticriminalité a procédé à une surveillance au 31 rue de l’Épitaphe, à la suite d’un renseignement faisant état d’un trafic actif.

Les policiers ont observé un échange entre un homme (XH1) et la conductrice d’un véhicule en stationnement. La conductrice a pris la fuite sans pouvoir être interceptée. L’individu a été quant à lui interpellé alors qu’il regagnait son véhicule.

Lors de son contrôle, XH1 avait en sa possession plusieurs sachets conditionnés pour la revente, susceptibles de contenir cocaïne, héroïne, ainsi qu’une liasse de billets. Il a déclaré être livreur de produits stupéfiants et signalé l’existence d’un second véhicule stationné sur le parking de la piscine Mallarmé.

La fouille de ce véhicule a permis la découverte d’une boîte contenant une importante somme d’argent et divers produits stupéfiants conditionnés à la revente : résine et herbe de cannabis, cocaïne, héroïne et kétamine.

Saisies totalisées :

  • 284 g de résine de cannabis
  • 24 g d’herbe de cannabis
  • 93 g d’héroïne
  • 19 g de cocaïne
  • 26 g de kétamine
  • 2 790 € en numéraire

L’ensemble des produits a été placé sous scellés. L’intéressé a reconnu se livrer au trafic.

Poursuite de l’enquête : trois nouvelles interpellations

À la suite de cette arrestation, les enquêteurs se sont rendus le 22 novembre au 3 rue du Piémont en vue d’une nouvelle interpellation. Deux personnes, XH2 et sa mère XF1, ont été placés en garde à vue. La perquisition menée au domicile a permis la découverte de 465 g de résine de cannabis ainsi que 350 €.

Le lendemain, le 23 novembre vers 12h30, XH3 s'est présenté spontanément au commissariat en compagnie de son père (XH4). Il a été immédiatement placé en garde à vue dans le cadre de la même affaire. Son père, entendu comme témoin, a déclaré que ses enfants ne résidaient pas à son domicile.

Les auditions et perquisitions ont donné lieu aux constats suivants :

  • Au domicile de XH1 : la découverte de 1.150 €, somme qu’il disait ne pas lui appartenir.
  • XH2 : porteur de 350 €, dont il revendiquait la propriété, tout en niant connaître l’origine des stupéfiants retrouvés à son domicile.
  • XF1 : 465 g de résine de cannabis retrouvés chez elle ; elle niait toute implication dans un trafic.
  • Un témoin consommateur a identifié formellement XH1 comme son vendeur.
  • XH3 a reconnu avoir conservé stupéfiants et argent chez sa mère pour le compte d’un tiers.

Suites judiciaires

Les mis en cause ont été présentés selon les modalités suivantes :

  • XH1 (né le 23 mai 2004) a vu sa garde à vue prendre fin le 24 novembre 2025. Il a été déféré le même jour dans le cadre d’une Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

  • XF1 (née le 25 janvier 1983) a été remise en liberté à l’issue de sa garde à vue le 23 novembre 2025. Aucune suite judiciaire n’a été engagée à son encontre.

  • XH2 (né le 19 septembre 2005) a terminé sa garde à vue le 24 novembre 2025. Il est convoqué pour une CRPC début juin 2026, suivie d’une Convocation par officier de police judiciaire (COPJ) devant une formation collégiale en juin.

  • XH3 (né le 28 janvier 2004) a été levé de garde à vue le 24 novembre 2025. Il devra également comparaître en CRPC début juin 2026, puis en COPJ collégiale en juin.

argent cannabis cocaïne drogue héroïne narcotrafic narcotrafiquant trafic de drogue Trafic de stupéfiants

Publié le 25 novembre à 09h49 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Besançon
Faits Divers

Coup de filet sur un narcotrafic à Besançon : quatre personnes interpellées

La police nationale de Besançon rapporte plusieurs interpellations entre le 21 et le 23 novembre 2025 dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants. Les faits se sont déroulés dans différents secteurs de la ville et ont conduit à la saisie de produits stupéfiants, d’argent liquide et de véhicules.

argent cannabis cocaïne drogue héroïne narcotrafic narcotrafiquant trafic de drogue Trafic de stupéfiants
Publié le 25 novembre à 09h49 par Alexane
Besançon
Faits Divers Société

Besançon : la police incite les citoyens à signaler anonymement les points de deal

Face à la problématique majeure du narco-trafic dont la ville de Besançon n’est pas épargnée, le directeur interdépartemental de la police nationale du Doubs a souhaité promouvoir le réflexe de participation citoyenne dans la lutte contre les produits stupéfiants lors d’une conférence de presse vendredi 21 novembre 2025 à l’Hôtel de police. À travers le site gouvernemental, masécurité.interieur.gouv.fr Laurent Perraut, invite ainsi tous les citoyens à dénoncer de manière anonyme et sécurisée les trafics dont ils auraient connaissance. 

masécurité.fr narcotrafic participation citoyenne point de deal police trafic de drogue Trafic de stupéfiants
Publié le 24 novembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Belfort
Education Faits Divers

Belfort : enquête ouverte pour harcèlement contre une cadre de l’Education nationale

Visée par des enquêtes administrative et pénale pour harcèlement moral au travail, après la plainte d'une collaboratrice, la directrice des services départementaux de l'Education nationale (DSDEN) dans le Territoire de Belfort a vu son contrat non renouvelé au 1er novembre, a-t-on appris vendredi 21 novembre 2025.

dsden éducation nationale enquête harcèlement moral procureur de la république rectorat
Publié le 21 novembre à 17h08 par Alexane

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?

Saucisse de Montbéliard : qui a remporté la médaille d’or ?
Offre d'emploi

Black Friday ? Non, Black week et plus, avec Intermarché Chateaufarine

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Infos Pratiques

Une boutique éphémère d’artistes ouvre à Besançon
Jeu-concours

Jeu-concours spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien : découvrez les résultats

Shopping de Noël : une carte d’abonnement des musées d’Arts & du Temps à Besançon

Sondage

 4.88
légère pluie
le 25/11 à 09h00
Vent
4.47 m/s
Pression
1005 hPa
Humidité
92 %
 