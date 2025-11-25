Coup de filet sur un narcotrafic à Besançon : quatre personnes interpellées

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La police nationale de Besançon rapporte plusieurs interpellations entre le 21 et le 23 novembre 2025 dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants. Les faits se sont déroulés dans différents secteurs de la ville et ont conduit à la saisie de produits stupéfiants, d’argent liquide et de véhicules.

Vendredi 21 novembre vers 20h50, une patrouille de la brigade anticriminalité a procédé à une surveillance au 31 rue de l’Épitaphe, à la suite d’un renseignement faisant état d’un trafic actif.

Les policiers ont observé un échange entre un homme (XH1) et la conductrice d’un véhicule en stationnement. La conductrice a pris la fuite sans pouvoir être interceptée. L’individu a été quant à lui interpellé alors qu’il regagnait son véhicule.

Lors de son contrôle, XH1 avait en sa possession plusieurs sachets conditionnés pour la revente, susceptibles de contenir cocaïne, héroïne, ainsi qu’une liasse de billets. Il a déclaré être livreur de produits stupéfiants et signalé l’existence d’un second véhicule stationné sur le parking de la piscine Mallarmé.

La fouille de ce véhicule a permis la découverte d’une boîte contenant une importante somme d’argent et divers produits stupéfiants conditionnés à la revente : résine et herbe de cannabis, cocaïne, héroïne et kétamine.

Saisies totalisées :

284 g de résine de cannabis

24 g d’herbe de cannabis

93 g d’héroïne

19 g de cocaïne

26 g de kétamine

2 790 € en numéraire

L’ensemble des produits a été placé sous scellés. L’intéressé a reconnu se livrer au trafic.

Poursuite de l’enquête : trois nouvelles interpellations

À la suite de cette arrestation, les enquêteurs se sont rendus le 22 novembre au 3 rue du Piémont en vue d’une nouvelle interpellation. Deux personnes, XH2 et sa mère XF1, ont été placés en garde à vue. La perquisition menée au domicile a permis la découverte de 465 g de résine de cannabis ainsi que 350 €.

Le lendemain, le 23 novembre vers 12h30, XH3 s'est présenté spontanément au commissariat en compagnie de son père (XH4). Il a été immédiatement placé en garde à vue dans le cadre de la même affaire. Son père, entendu comme témoin, a déclaré que ses enfants ne résidaient pas à son domicile.

Les auditions et perquisitions ont donné lieu aux constats suivants :

Au domicile de XH1 : la découverte de 1.150 €, somme qu’il disait ne pas lui appartenir.

XH2 : porteur de 350 €, dont il revendiquait la propriété, tout en niant connaître l’origine des stupéfiants retrouvés à son domicile.

XF1 : 465 g de résine de cannabis retrouvés chez elle ; elle niait toute implication dans un trafic.

Un témoin consommateur a identifié formellement XH1 comme son vendeur.

XH3 a reconnu avoir conservé stupéfiants et argent chez sa mère pour le compte d’un tiers.

Suites judiciaires

Les mis en cause ont été présentés selon les modalités suivantes :