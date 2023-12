Coupe de France : deux équipes de ligue 1 pour le CA Pontarlier et le FCSM

La fédération française de football a procédé hier soir au tirage au sort des 32e de finale de coupe de France au pavillon Dauphine à Paris. Les deux clubs locaux encore en lice dans la compétition, le FC Sochaux-Montbéliard et le CA Pontarlier ont tous les deux hérité d’un club de Ligue 1 à savoir le FC Lorient pour le FCSM et l’Olympique Lyonnais pour le CAP.

Ils ne pouvaient espérer mieux (à moins bien sûr d’un Kylian Mbappé à Paul Robbe). Les joueurs du CA Pontarlier accueilleront une équipe de ligue 1 et pas n’importe laquelle, la prestigieuse équipe de l’OL. Bien qu’actuellement bonne dernière de ligue 1, l’équipe lyonnaise reste une référence française et continue d’attirer les foules.

De quoi assurer une rencontre de 32e de finale à guichets fermés... oui mais où ? Si les joueurs et le staff ont à coeur de disputer la rencontre dans leur stade Paul Robbe, il n’est pas impossible qu'au vu de la carrure de l’équipe adverse et le succès espéré pour la rencontre, celle-ci ne soit délocalisée à Besançon. Le stade Léo Lagrange offrirait effectivement une solution de repli à la fois proche et permettant l’accueil de plus de supporters.

Quoi qu’il en soit le stade Bonal lui, ne pourra pas être envisagé puisqu’il risque à son tour d’être bien rempli à l’occasion de la réception du FC Lorient, autre club de ligue 1, adversaire du FC Sochaux-Montbéliard dans cet autre 32e de finale de coupe de France.

Les 32e de finales de la coupe de France se disputeront du 5 au 7 janvier 2024.