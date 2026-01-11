Dimanche 11 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Sochaux
Sport

Coupe de France : "un rappel à l'ordre" pour Lens, malgré le succès à Sochaux

Publié le 11/01/2026 - 17:30
Mis à jour le 11/01/2026 - 17:30

L'entraîneur de Lens Pierre Sage a vécu la qualification en huitième de finale de la Coupe de France face à Sochaux (3-0) comme "un rappel à l'ordre", dimanche 11 janvier 2026 au Stade Bonal.

© Élodie R.
© Élodie R.

"J'ai détesté la première mi-temps", a pesté l'entraîneur des Sang et Or, premiers de Ligue 1, jugeant ses joueurs "suffisants" face à aux Sochaliens qui ont su se procurer des occasions et ont manqué de peu l'égalisation. "Quand on renie trop nos principes et qu'on ne joue pas à la lensoise, on devient friables et on laisse l'adversaire exister dans un match où on aurait pu mieux gérer la situation", a estimé Pierre Sage.

Son équipe a construit sa magnifique première partie de saison sur un engagement à toute épreuve, avec et sans ballon, dans la continuité de l'ADN déjà instauré sous le mandat de Franck Haise (2020-2024). "Quand on a mis plus d'agressivité et de volonté de jouer, comme on le fait habituellement, on est redevenu le RC Lens qui mérite sa qualification", a ajouté Pierre Sage, qui a sermonné son équipe à la pause.

"C'était tellement plat qu'il a fallu que je mette un peu d'émotion pour justement secouer les joueurs. C'était nécessaire et ça a réveillé les joueurs. J'ai été dur avec beaucoup d'amour, comme on l'est dans le Jura", a précisé l'entraîneur lensois, originaire du département frontalier du Doubs, où le match a eu lieu.

(AFP)

coupe de france fcsm football

Publié le 11 janvier à 17h30 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

Besançon
Loisirs Sport

À Besançon, l’acroyoga séduit un public en quête d’une autre manière de bouger

À Besançon, une discipline corporelle encore peu connue gagne progressivement du terrain. L’acroyoga, qui associe yoga, portés acrobatiques et coopération, sera proposé au public lors d’un atelier découverte le 25 janvier, à la salle de gym La Saint-Claude. On en parle avec Julie Blanchard, qui enseigne l'acroyoga...

acrobatie acroyoga atelier découverte julie blanchard yoga
Publié le 11 janvier à 14h00 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Sport

Neige et verglas dans le Doubs : la circulation fortement impactée, le match FCSM-Lens reporté

Météo-France a placé le département du Doubs en vigilance orange pour neige et verglas depuis 6 heures ce samedi 10 janvier 2026. Les prévisions annoncent des chutes de neige persistantes sur l’ensemble du département jusqu’au milieu de la nuit. On fait le point sur la circulation, le match au stade de Bonal et les prévisions.

circulation fcsm match neige verglas
Publié le 10 janvier à 17h18 par Alexane
Montbéliard
Sport

Coupe de France : Tout à gagner et rien à perdre pour le FC Sochaux qui reçoit Lens ce samedi

Avec plus de 19.000 places vendues pour cette rencontre, nul doute que le stade Bonal devrait être à la fête ce vendredi 9 janvier 2026 pour la réception du Racing club de Lens. Et cela peu importe l’issue de la rencontre, car face au leader de Ligue 1, le FCSM sait que ses chances de l’emporter sont certes minces, même si la coupe réserve parfois son lot de surprises. 

coupe de france FC Sochaux-Montbéliard football Lens
Publié le 10 janvier à 11h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Sport

Le BesAC désireux d’attaquer l’année du bon pied

Après un début de saison qui n’est clairement pas à la hauteur des ambitions du BesAC, qui ne compte que 3 victoires en 17 matchs, le club bisontin espère démarrer l’année 2026 du bon pied. Une victoire contre Lyon SO ce vendredi 9 janvier 2026 au gymnase des Montboucons de Besançon serait donc la bienvenue dans ce championnat de National 1 pour les Bisontins qui occupent toujours la dernière place du classement général. 

basket-ball besAC championnat National
Publié le 9 janvier à 09h44 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Politique Sport

Évènements à suivre en 2026 : quelques dates à retenir à Besançon…

C’est reparti pour une année… 2026 sera chargée en actualité notamment en raison des élections municipales qui se dérouleront au mois de mars. D’autres évènements, notamment dans les domaines de la culture et du sport, vont rythmer l’année à Besançon. On fait le point.

bien urbain festival de musique besançon franche-comté festival detonation festival drolement bien festival du bitume et des plumes foire comtoise handball municipale 2026
Publié le 1 janvier à 12h00 par Alexane

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions

Des plaques d’immatriculation roses sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Pourquoi ?
Offre d'emploi

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Meilleure boulangerie de France : 10 enseignes franc-comtoises s’affrontent du 19 au 23 janvier
Infos pratiques

Au centre-ville de Besançon, Syl’Optic devient Audace & Vision
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Épiphanie : voici la recette de la véritable galette comtoise...

Sondage

 -0.85
nuageux
le 11/01 à 18h00
Vent
1.37 m/s
Pression
1025 hPa
Humidité
86 %
 