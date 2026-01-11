Coupe de France : "un rappel à l'ordre" pour Lens, malgré le succès à Sochaux

L'entraîneur de Lens Pierre Sage a vécu la qualification en huitième de finale de la Coupe de France face à Sochaux (3-0) comme "un rappel à l'ordre", dimanche 11 janvier 2026 au Stade Bonal.

"J'ai détesté la première mi-temps", a pesté l'entraîneur des Sang et Or, premiers de Ligue 1, jugeant ses joueurs "suffisants" face à aux Sochaliens qui ont su se procurer des occasions et ont manqué de peu l'égalisation. "Quand on renie trop nos principes et qu'on ne joue pas à la lensoise, on devient friables et on laisse l'adversaire exister dans un match où on aurait pu mieux gérer la situation", a estimé Pierre Sage.

Son équipe a construit sa magnifique première partie de saison sur un engagement à toute épreuve, avec et sans ballon, dans la continuité de l'ADN déjà instauré sous le mandat de Franck Haise (2020-2024). "Quand on a mis plus d'agressivité et de volonté de jouer, comme on le fait habituellement, on est redevenu le RC Lens qui mérite sa qualification", a ajouté Pierre Sage, qui a sermonné son équipe à la pause.

"C'était tellement plat qu'il a fallu que je mette un peu d'émotion pour justement secouer les joueurs. C'était nécessaire et ça a réveillé les joueurs. J'ai été dur avec beaucoup d'amour, comme on l'est dans le Jura", a précisé l'entraîneur lensois, originaire du département frontalier du Doubs, où le match a eu lieu.

