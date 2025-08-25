De l’héroïne et de la cocaïne retrouvées dans un buisson à Planoise

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Une patrouille de la brigade spécialisée de terrain s’est rendue vendredi 22 août 2025 vers 13h25 rue de Franche-Comté à Besançon.

Une patrouille de police était en surveillance sur un point de deal et observait plusieurs transactions entre un individu et des acheteurs.

Les acheteurs prenaient contact avec un homme, qui se dirigeait ensuite vers un buisson, fouillait dans un sac et revenait avec quelque chose qu’il échangeait contre de l’argent.

Interpellé et placé en garde à vue, le jeune homme de 18 ans a été retrouvé en possession d’une somme d’argent dans sa sacoche. Les stupéfiants étaient, eux, récupérés dans le buisson. Au total, 750 euros, 10 g de cocaïne et 189 g d’héroïne ont été retrouvés.

Le jeune homme comparaitra en début d’année prochaine devant le tribunal de Besançon.