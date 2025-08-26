Mardi 26 Août 2025
Baume-les-Dames
Faits Divers

Départ de feu dans un restaurant de Baume-les-Dames

Publié le 26/08/2025 - 08:51
Mis à jour le 26/08/2025 - 08:39

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus au restaurant Le Bambi de Baume-les-Dames dans la soirée du lundi 25 août 2025 pour un départ de feu sur un compteur électrique. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Le feu a pris vers 19h45 et à l’arrivée des secours sur les lieux, celui-ci avait été traité par le gérant du restaurant grâce à un extincteur. 

Les sapeurs-pompiers ont néanmoins remarqué qu’il persistait une légère propagation au support bois et ont rapidement traité le problème. 

Par mesure de sécurité, les huit employés et 52 clients ont été évacués le temps de l’intervention des secours. Les locaux ont été ventilés et les mesures d’explosimétrie se sont révélées nulles sur l’ensemble du bâtiment ont indiqué les pompiers. 

Enedis a procédé à la sécurisation du site et les 17 clients de l’hôtel ont ainsi été autorisés à regagner les chambres. 

Les sapeurs-pompiers indiquent néanmoins qu’un potentiel chômage technique était à craindre pour 12 personnes dont les deux gérants. 

compteur électrique incendie restaurant sapeurs pompiers

Publié le 26 aout à 08h51 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

