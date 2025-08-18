Départ du FCSM d’Armand Gnanduillet

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Le FC Sochaux-Montbéliard a annoncé le 16 août dernier le départ de l’attaquant Armand Gnanduillet en direction de Caen.

Mis à l’écart par le club, l’attaquant était arrivé au FC Sochaux-Montbéliard à l’été 2024. Auteur de trois buts inscrits en 16 matchs, les prestations du joueur de 33 ans n’avaient pas permis de convaincre la direction du club.

Les deux parties ont ainsi convenu de mettre fin, "avec effet immédiat, au contrat les liant jusqu'au 30 juin 2026" précise le club dans son communiqué.

Armand Gnanduillet devrait cependant être amené à recroiser la route du FCSM puisque l’attaquant a d’ores et déjà signé un nouveau contrat avec le Stade Malherbe de Caen.