Départs en vacances : le trafic classé noir samedi 2 août par Bison Futé

Ce premier week-end d'août 2025 marque un traditionnel chassé-croisé entre les "juillettistes" et les "aoûtiens". Bison Futé annonce des conditions de circulation particulièrement tendues, en particulier samedi 2 août, en recommandant dans la mesure du possible de reporter les déplacements prévus.

Vendredi 1er août 2025

Dans le sens des départs, circulation classée orange au niveau national, et rouge dans le Nord, le Grand Ouest et en Auvergne-Rhône-Alpes. Le trafic devient difficile dès le début de matinée et perdure jusqu’en milieu de soirée, selon les secteurs.

Les axes sensibles : autoroutes A11, A10, A63 (vers la côte atlantique), A9, A50, A8 (vers la Méditerranée), A7, A43 (vallée du Rhône), A71, A75 (Massif Central.

En Île-de-France, les péages à destination du Sud et du Grand-Ouest seront très encombrés. Les accès vers l’A6 et A10 resteront saturés jusqu’à la nuit.

Dans le sens des retours, la circulation sera verte au niveau national, mais orange en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc méditerranéen. Des embouteillages sont prévus sur les axes A9, A7, A75 et le tunnel du Mont-Blanc.

Samedi 2 août 2025

Dans le sens des départs, la journée est classée noire à l’échelle nationale : circulation extrêmement difficile du matin jusqu’à début de soirée.

Principaux itinéraires concernés : A10, A63, A11 (côte atlantique), A7, A9, A61 (Méditerranée) et traversée du Massif Central (A75, A20).

En Île-de-France, le trafic restera très dense dès la nuit précédente. Les axes A10, A6, A86, A6B seront congestionnés en continu jusqu’à la fin de matinée.

Dans le sens des retours, le trafic sera orange au niveau national, et rouge sur l’Arc méditerranéen. Les axes de retour depuis la Méditerranée (A9, A7, A75) seront particulièrement sollicités. Le nord-ouest (A10, A63, RN165) sera plus modéré.

Dimanche 3 août 2025

Dans le sens des départs, la situation reste difficile (orange national), mais moins critique qu’au samedi. Les axes concernés entre fin de matinée et fin d’après-midi : A10 (Poitiers–Bordeaux), A7 (Lyon–Marseille), A9 (Orange–Narbonne), A75 (Clermont-Ferrand–Béziers).

En Île-de-France, la densité reste élevée. Des congestions sont possibles entre le début de matinée et le début d’après-midi sur l’A6 et l’A10.

Dans le sens des retours, la circulation est verte au niveau national mais orange en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc méditerranéen. Les encombrements devraient se concentrer autour du tunnel du Mont-Blanc (A7, A75) et sur les autoroutes côtières (A9, A54, A8).

Recommandations pratiques