Samedi 6 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Nature Politique

Dermatose nodulaire : la ministre de l’Agriculture Annie Genevard se rendra ce samedi à Besançon

Publié le 06/12/2025 - 09:03
Mis à jour le 06/12/2025 - 09:03

Pour rappel, un premier cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été détecté dans le Doubs le 28 novembre 2025 dans une exploitation de Pouilley-Français. La ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire est attendue ce samedi 6 décembre 2025 à Besançon pour faire un point sur la situation sanitaire dans le département auprès de la préfecture du Doubs.

Photo d'archives. © Hélène Loget
Photo d'archives. © Hélène Loget

À la suite du cas détecté à Pouillez-Français et conformément au protocole gouvernemental, la zone réglementée a été élargie. Afin de faire un point sur la situation, Mme Annie Genevard, ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire, se rendra à la préfecture du Doubs ce samedi pour une réunion avec les représentants du monde agricole. 

Rester "vigilants et mobilisés"

Sur Facebook, la ministre avait réagi le 3 décembre sur le foyer de Dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC) de Pouilley-Français qui avait conduit "à des décisions sanitaires difficiles mais indispensables". Rappelant son soutien "indéfectible et la pleine mobilisation de l'État sur ce sujet", la ministre a insisté sur le fait que la "gestion sanitaire déployée jusqu’à présent en France a permis de lutter efficacement contre cette maladie dans d’autres départements". "Elle a fait ses preuves permettant de lever déjà trois zones réglementées", a-t-elle encore ajouté avant d’appeler à rester "vigilants et mobilisés" face aux "fausses informations qui circulent".

Publié le 6 décembre à 09h03 par Elodie Retrouvey
