Mardi 16 Septembre 2025
Besançon
Culture

Dernières chances de voir plusieurs expositions aux musées d’Art et du Temps de Besançon

Publié le 16/09/2025 - 08:23
Mis à jour le 16/09/2025 - 08:24

Le mois de septembre 2025 est l’occasion de découvrir ou redécouvrir plusieurs expositions qui quitteront bientôt la programmation des musées d’Art et du Temps de Besançon. On fait le point sur les expositions et visites à voir avant qu’il ne soit trop tard et sur les nouveautés. 

Musée des Beaux-Arts et d'archéologie

Exposition "Chorégraphies. Dessiner, danser (XVIIe-XXIe)"

Jusqu’au 21 septembre 2025

Le musée des beaux-arts et d'archéologie de la Ville de Besançon et l'Institut national d'histoire de l'art (INHA), en collaboration avec le CND - Centre national de la danse et la Bibliothèque nationale de France (BnF), présentent l'exposition Chorégraphies.

Dessiner, danser (XVIle-XXle siècle). Autant que la peinture ou la sculpture, la danse s'invente aussi par le dessin. Qu'il soit un outil de création chorégraphique, de transmission d'une chorégraphie à des interprètes ou d'enseignement, qu'il serve à diffuser voire à préserver la trace d’une chorégraphie, le dessin est une pratique depuis longtemps liée à la danse.

Découvrez-en plus sur l'exposition et la programmation : https://www.mbaa.besancon.fr/choregraphies/

Exposition-Fiction "Arsène & la malle du temps"

Du 5 juin au 29 septembre 2025

Fruit du projet Une seconde au musée mené depuis septembre 2024, cette exposition fiction a été imaginée et réalisée par 14 élèves de seconde du Lycée Victor Hugo de Besançon. Accompagné.e.s par les équipes des Musées d'Arts et du Temps et par trois enseignantes du lycée, ils.elles ont exploré chaque facette de la création d'une exposition et vous proposent de découvrir de nouveaux trésors des collections bisontines.

Découvrez-en plus sur l'exposition : https://www.mbaa.besancon.fr/expo-fiction

Musée du Temps

Accrochage "Marcel Prunier (1897-1977). Dessiner les années folles"

Jusqu’au 21 septembre 2025

Le musée du Temps présente un accrochage inédit consacré à l'artiste Marcel Prunier (1897-1977). Cette présentation fait écho à l'exposition "Chorégraphies. Dessiner, danser (XVIIe-XXle siècles)", au musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon, dans laquelle plusieurs œuvres de Marcel Prunier sont exposées.

Découvrez-en plus sur notre site Internet : https://www.mdt.besancon.fr/accrochage-marcel-prunier

Exposition de restitution "Le Temps qui pose"

Du 13 septembre au 29 décembre 2025

Exposition de restitution d'un projet mené de septembre à décembre 2024 par le musée du Temps avec un groupe de personnes détenues à la maison d'arrêt de Besançon. 

À travers ce projet, Marianne Boiral, artiste photographe, dresse le portrait de sept hommes, détenus au moment du projet. Chacun est représenté par un triptyque composé d'un objet du musée du Temps, choisi lors d'une visite au musée ou d'une séance à la maison d'arrêt, d'un portrait photographique réalisé par l'artiste, et d'une parole née de la rencontre avec cette œuvre et ce portrait. Au croisement de ces éléments, ces hommes nous livrent leur perception de cet espace- temps propre à la prison: espace réduit, marqué par l'immobilité, l'attente, l'ennui, la routine, mais aussi par l'espoir, la construction d'un avenir, et une certaine relation au passé. Ce temps passé à l'écart du monde modifie à bien des égards la manière de vivre le temps et d'investir sa vie. Ce projet a bénéficié d'un financement du Ministère de la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté - et du Ministère de la Justice - Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Grand Centre - Dijon, dans le cadre du dispositif Culture - Justice.

Découvrez-en plus sur la restitution en cliquant sur le lien : https://www.mdt.besancon.fr/exposition-de-restitution-le-temps-qui-pose

Les visites :

  • Visite exposition « Chorégraphies » au MBAA: Les 14, 20, 21 septembre (Attention derniers jours de l’exposition)
  • Visite (Re)découverte du MDT : Les 14 et 28 septembre
  • Visite dansée famille au MBAA: Le 14 septembre
  • Visite « Où sont les femmes? » au MBAA: Le 14 septembre
  • Visite « Bienvenue chez les Granvelle » au MDT: Le 14 septembre
  • Visite adaptée handicap intellectuel « Le mouvement » au MDT : Le 17 septembre Visite adaptée handicap moteur « Le mouvement » au MDT: Le 25 septembre Visite (Re)découverte du MBAA : Le 28 septembre
  • Visite Éveil au MBAA: Le 28 septembre (18 mois-3 ans) ATTENTION, peu de places !
  • Visite « La Franche-Comté horlogère » au MDT : Le 28 septembre

Les ateliers :

  • Visite-atelier « Alors on danse » au MBAA: le 13 septembre (11-15 ans)
  • Visite-atelier « Ornementation de montre » au MDT: Le 27 septembre (7-10 ans)
  • Visite-atelier « Autoportrait » au MBAA: le 27 septembre (+ 16 ans)

Détails, horaires, tarifs et réservations sur : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/

Journées Européennes du Patrimoine

Les 20 et 21 septembre 2025

Musée des beaux-arts et d'archéologie et musée du Temps de Besançon 

En 2025, les Journées Européennes du Patrimoine célébrent le patrimoine architectural sous toutes ses formes. L'occasion de (re)découvrir deux joyaux bisontins : le musée des beaux-arts et d'archéologie et le musée du Temps. Pendant deux jours, ils vous proposeront plus de 30 animations gratuites pour petits et grands : visites guidées, spectacles vivants, concerts, ateliers créatifs, rencontres, lectures, performances…

Consulter le programme complet des JEP 2025 - spécial MAT : https://www.mbaa.besancon.fr/

