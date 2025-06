Des batteries prennent feu dans une maison à Dommartin

À l’arrivée des secours sur les lieux, le rez-de-chaussée et la partie sous-sol de l’habitation étaient déjà totalement enfumés. Des batteries au plomb ont brûlé et une batterie au lithium a été exposée à la chaleur et endommagée.

Les pompiers ont déployé une lance à incendie afin d’éteindre le feu et la batterie au lithium a été sortie de l’habitation et immergée dans l’eau.

Aucune victime n’est à déplorer. Les occupants de la maison, un couple de 70 ans, ont été relogés chez des voisins pour la nuit.