Des bénévoles recherchés pour lire à voix haute auprès des enfants

La Ligue de l’enseignement du Doubs recherche des bénévoles de plus de 50 ans, pour lire auprès des enfants à compter de la rentrée 2025 dans le cadre de son dispositif "Lire et faire lire".

Depuis un quart de siècle, les bénévoles de Lire et faire lire proposent des séances de lecture aux enfants de la crèche jusqu'au collège, pour transmettre le goût de la lecture au jeune public et créer un lien intergénérationnel.

Pour accompagner les bénévoles dans cette expérience la ligue met en place un programme de formations et plusieurs temps conviviaux. Une seule formation est obligatoire "Lire à voix haute", et plusieurs formations optionnelles pour enrichir se pratique de lecture sont proposées : lire aux tout-petits, lire la poésie, s'adapter à son public, initiation au Kamishibaï, lecture théâtralisée…

Dates obligatoires à retenir :

Inscriptions : du 18 août au 18 septembre 2025

Réunion d’accueil : Lundi 29 septembre – Besançon

Formation « Lire à voix haute » : Jeudi 2 octobre – Besançon

Contact : Yamila Jofre – yjofre.ligue25@laliguebfc.org - 03 81 25 06 44