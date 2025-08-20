Des bénévoles recherchés pour lire à voix haute auprès des enfants

Depuis un quart de siècle, les bénévoles de Lire et faire lire proposent des séances de lecture aux enfants de la crèche jusqu'au collège, pour transmettre le goût de la lecture au jeune public et créer un lien intergénérationnel.
Pour accompagner les bénévoles dans cette expérience la ligue met en place un programme de formations et plusieurs temps conviviaux. Une seule formation est obligatoire "Lire à voix haute", et plusieurs formations optionnelles pour enrichir se pratique de lecture sont proposées : lire aux tout-petits, lire la poésie, s'adapter à son public, initiation au Kamishibaï, lecture théâtralisée…
Dates obligatoires à retenir :
- Inscriptions : du 18 août au 18 septembre 2025
- Réunion d’accueil : Lundi 29 septembre – Besançon
- Formation « Lire à voix haute » : Jeudi 2 octobre – Besançon
Contact : Yamila Jofre – yjofre.ligue25@laliguebfc.org - 03 81 25 06 44