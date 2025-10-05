Dimanche 5 Octobre 2025
Besançon
Culture

Des idées d'activités à faire à la Citadelle pendant les vacances de la Toussaint

Publié le 05/10/2025 - 08:28
Mis à jour le 03/10/2025 - 11:15

Que faire pendant les vacances de la Toussaint qui auront lieu cette année du 18 octobre au 2 novembre 2025 ? La Citadelle de Besançon et ses musées proposent un programme ludique varié entre ateliers, visites, expositions, projections de films, jeux et bien d’autres.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Monument Vauban

Projection de films

  • Du 17 octobre au 29 octobre.
  • Le public pourra visionner en alternance deux films "Artillerie versus Fortifications, Exemple franc-comtois d’une course poursuite du Moyen Age au 19e siècle" et "La citadelle vue par un faucon pèlerin".
  • En continu sauf les 24, 25 et 26 octobre / Hangar aux manœuvres.

Exposition Citadelle 350 ans de souvenirs

  • Jusqu’au 4 janvier 2026
  • Une immersion dans les histoires passées et présentes de la Citadelle grâce à des objets, photos, vidéos et dispositifs numériques. Une découverte sensible du monument à travers des traces intimes et le regard posé sur lui aujourd’hui par les personnes qui y travaillent.
  • Salle d’exposition temporaire / Gratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement Citadelle.

Visite "3 siècles d’histoire"

  • Le dimanche 19 octobre.
  • Le public découvrira les caractéristiques d’une fortification bastionnée, l’œuvre et la carrière de Vauban, ainsi que les différents rôles de la Citadelle de sa construction à son inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
  • Horaire : 14h / Durée : 1h / À partir de 7 ans / Inscription en billetterie le jour-même / 3.20€ en complément de l’entrée Citadelle.

Atelier "Textiles d’antant"

  • Les 21 et 28 octobre.
  • Animation autour des fibres végétales et animales et de la confection des textiles à l’époque moderne; puis initiation à la technique du feutrage à travers la confection d’un savon feutré. Par Martine Ligier.
  • Horaires : de 14h30 à 16h30 / Salle pédagogique du site / Tout public à partir de 10 ans / Inscription en ligne ou en billetterie le jour-même / Gratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement Citadelle

Bain Sonore

  • Le 24 octobre.
  • Au cœur de la chapelle, le public se laissera transporter pour une expérience unique au son des bols tibétains. Par Fanny Vantomme, Des arts, des sons. Apporter un petit tapis de sol et un plaid.
  • Horaire : 19h / Durée : 1h15 / Chapelle / Prix : 13€ par personne (11€ tarif réduit) / À partir de 11 ans / Billetterie en ligne et en billetterie le jour-même.

Jeu de Paume

  • Les 20, 23, 27 et 30 octobre.
  • Raquettes et balle attendent le public pour une partie de… jeu de paume ! Les joueurs pourront découvrir l’ancêtre du tennis et du squash.
  • Horaires : de 15h à 17h30 / Hangar aux manœuvres / Tout public / Entrée libre.

Expérience de réalité virtuelle 

  • Les 24, 25 et 26 octobre.
  • L’expérience propose un voyage dans le temps grâce à la réalité virtuelle temps réel. Ainsi, le public est invité à vivre sa première journée en tant que « cadet », c’est-à-dire élève officier, à la citadelle. Les participants pourront interagir avec leur environnement et entre eux. Ils seront guidés par un de leurs camarades (virtuel !) qui leur indiquera les différentes activités qui rythmaient la vie des cadets.
  • Horaires : 10h-12h et 13h30- 17h30 / Durée : 30mn / Hangar aux manœuvres / À partir de 10 ans / Inscription en ligne ou en billetterie le jour même / Gratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement Citadelle.

Visite "Les fantômes de la Citadelle"

  • Les 31 octobre, 1er et 2 novembre.
  • Civils, soldats, officiers, gouverneurs et prisonniers, nombreux sont ceux qui hantent la citadelle. À l’occasion du week-end d’Halloween, le public accompagné d’une médiatrice, explorera la forteresse à la rencontre des personnages qui ont vécu dans la place forte aux XVIIe et XVIIIe siècle.
  • Horaire : 15h / Durée : 1h / À partir de 8 ans / Gratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement Citadelle / Inscription en ligne ou en billetterie le jour-même en fonction des places disponibles / Déconseillé aux personnes souffrant de vertiges et ayant des difficultés à monter les escaliers.

Musée de la Résistance et de la Déportation 

Visite guidée de l’exposition temporaire "Valises ! Histoires d’un objet dans la guerre"

  • Du 20 au 31 octobre, du lundi au vendredi.
  • Le public pourra découvrir la nouvelle exposition du Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon, conçue autour d’un objet du quotidien, la valise. Aujourd’hui synonyme d’évasion ou de voyage, elle illustre d’autres réalités dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale : l’exil des républicains espagnols, l’exode, le combat de la Résistance, la déportation, l’extermination des Juifs ou encore la préservation des traces de l’histoire pour les générations futures. À partir de ses collections et grâce à de nombreux prêts d’autres institutions, le musée se propose d’explorer cet objet et ses différents usages.
  • Horaires : 11h00, 14h00, 15h00 et 16h00 / Durée : 1 heure / Inscription le jour-même à l’accueil du musée / Gratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement Citadelle.

Musée Comtois 

Les Racines bleues concert de Jean-Michel Trimaille

  • Le samedi 25 octobre.
  • Horaire : 20h / Durée : 1h30 / Chapelle / Tout public / Tarif : 13€ - 9€ (réduit) - gratuit pour les enfants de - de 4 ans / Tout public / Réservation en ligne ou le jour-même sur place selon places disponibles.

"Sur le Vif " Exposition de photographies de Marc Paygnard

  • Du 19 octobre au 2 novembre.
  • S’il a sillonné plus d’une cinquantaine de pays avec son appareil photo, Marc Paygnard, a également saisi avec passion la vie de sa région : la Franche-Comté dès 1973.
  • En continu / Gratuit avec l’abonnement ou le billet d’entrée Citadelle.

Muséum

Surprenante Nature

  • Du 21 au 31 octobre.
  • La saison automnale est l’une des plus riches pour dégoter des trésors naturels en forêt.Le Muséum de Besançon propose au public un atelier pour jouer et créer avec la nature. Les participants pourront exprimer leur créativité et inventer des créatures tout droit sorties de leur imagination à l’aide de matériaux naturels tels que du bois, des graines ou des feuilles.
  • Du mardi au vendredi / Horaire : 15h / Durée : 1 heure / Gratuit avec l’abonnement ou le billet d’entrée Citadelle.

Et aussi…

Hors les murs au Musée des Beaux-Arts et de l’archéologie de Besançon : 

Atelier "Morceaux d’histoire"

  • Le dimanche 2 novembre.
  • Découverte des objets de la vie quotidienne aux XVIIIe-XVIIIe siècles en se mettant dans la peau d’un archéologue spécialisé en céramique.
  • Horaires : 15h / Durée : 1h / De 7 à 10 ans / Gratuit.

Conférence "Pratiques domestiques aux XVIIe et XVIIIe siècles"

  • Le dimanche 2 novembre.
  • Quelques fouilles dans le centre ancien de Besançon ont permis de documenter des occupations des XVIIe et XVIIIe siècles. Le mobilier découvert témoigne des usages et de la culture matérielle de la cité à l’époque moderne, en contrebas de la Citadelle. Conférence par Claudine Munier, archéologue, Direction du Patrimoine historique, Service archéologique muncipal.
  • Horaires : 15h / Durée : 1h / Public adulte / Gratuit.

Citadelle de Besançon programmation toussaint

Publié le 5 octobre à 08h28 par Elodie Retrouvey
Culture

