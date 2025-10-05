Des idées d'activités à faire à la Citadelle pendant les vacances de la Toussaint

La Rodia et la Ville de Besançon ont dressé ce jeudi 2 octobre, le bilan de la 12e édition du festival Détonation qui s'est tenu les 26 et 27 septembre 2025. Un rendez-vous marqué par une fréquentation en hausse, une programmation audacieuse et surtout le confirmation de la viabilité économique du nouveau format de La Rodia "amplifiée", adopté en 2024.