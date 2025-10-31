Des visites du Parlement européen organisées par la Maison de l’Europe

Deux visites sont prévues à des jours et lieux de départs différents :
- Vendredi 28 novembre 2025 au départ de Besançon (6h20) et Montbéliard.
- Vendredi 12 décembre 2025 au départ de Pontarlier (6h) Étalans et Baume-les-Dames.
Au programme : visite guidée du Parlement européen et de l’hémicycle (hors session plénière), déjeuner sur place puis temps libre au centre-ville à l’occasion des marchés de Noël.
Les inscriptions se font directement par téléphone au 03 81 21 29 55.
Infos +
- Départ de Besançon 68€ par personne,
- Départ de Pontarlier 70€ par personne
- Transport et déjeuner inclus
- 10€ de réduction pour les porteurs de la carte avantages jeunes (coupon dans le livret)