Des visites du Parlement européen organisées par la Maison de l’Europe

Basée à Besançon, la Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté propose deux visites du Parlement européen à Strasbourg à destination de tous fin 2025 et aux départs de Besançon, Montbéliard, Pontarlier, Étalans et Baume-les-Dames.

Deux visites sont prévues à des jours et lieux de départs différents :

Vendredi 28 novembre 2025 au départ de Besançon (6h20) et Montbéliard.

Vendredi 12 décembre 2025 au départ de Pontarlier (6h) Étalans et Baume-les-Dames.

Au programme : visite guidée du Parlement européen et de l’hémicycle (hors session plénière), déjeuner sur place puis temps libre au centre-ville à l’occasion des marchés de Noël.

Les inscriptions se font directement par téléphone au 03 81 21 29 55.

