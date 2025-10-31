Vendredi 31 Octobre 2025
Des visites du Parlement européen organisées par la Maison de l’Europe

Publié le 31/10/2025 - 12:00
Mis à jour le 31/10/2025 - 11:39

Basée à Besançon, la Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté propose deux visites du Parlement européen à Strasbourg à destination de tous fin 2025 et aux départs de Besançon, Montbéliard, Pontarlier, Étalans et Baume-les-Dames.

© Élodie R.
© Élodie R.
1/2 - © Élodie R.
2/2 - © Élodie R.

Deux visites sont prévues à des jours et lieux de départs différents : 

  • Vendredi 28 novembre 2025 au départ de Besançon (6h20) et Montbéliard.
  • Vendredi 12 décembre 2025 au départ de Pontarlier (6h) Étalans et Baume-les-Dames.

Au programme : visite guidée du Parlement européen et de l’hémicycle (hors session plénière), déjeuner sur place puis temps libre au centre-ville à l’occasion des marchés de Noël.

Les inscriptions se font directement par téléphone au 03 81 21 29 55.

Infos + 

  • Départ de Besançon 68€ par personne,
  • Départ de Pontarlier 70€ par personne
  • Transport et déjeuner inclus
  • 10€ de réduction pour les porteurs de la carte avantages jeunes (coupon dans le livret)

Publié le 31 octobre à 12h00 par Elodie Retrouvey
