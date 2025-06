Dessins Comtois : le deuxième volet du magazine consacré aux dessinateurs comtois est paru

Après un premier numéro en mars 2025, le deuxième volet de la revue Dessins Comtois, consacré aux dessinateurs francs-comtois passés et présents, est sorti. La revue est disponible dans les librairies de Besançon, Poligny et Paris.

Réunis dans l’association Dessins Comtois, Gilles Poussin, Jean-Pierre Vienney, Jean-Marc Loiseau, Jean-Christophe Persot et André Sapolin ont sorti une revue trimestrielle du même nom consacré aux illustrateurs de Franche-Comté.

Le dossier principal de ce second volet est consacré à Roger Bussemey, originaire d’Héricourt, auteur de Moky, Poupy et Nestor publié dans Fripounet et de nombreuses autres BD destinées à la jeunesse. Il est entouré en interview exclusive d’un dessinateur contemporain résidant à Besançon, Christian Maucler, connu pour ses bandes dessinées sur la région et sa série des enquêtes du Commissaire Raffini. Un illustrateur et peintre marin vésulien du début du XXe siècle, Henri Gervèse, est à l’honneur dans ce numéro ainsi que la jeune autrice bisontine très prometteuse, venue de Malbuisson, Léa Faivre.

Un format 24 pages à 6€

Des rubriques et infos diverses sur l’histoire et l’actualité de l’illustration et de la BD régionales (René Goscinny pour les montres Nappey) viennent compléter ce copieux 24 pages vendu 6 €.

Dessins Comtois est disponible dans les librairies de Besançon ainsi qu’à Poligny et Paris. On peut également se le procurer en écrivant à dessins.comtois@gmail.com