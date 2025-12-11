Jeudi 11 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Deux blessés dont un grièvement dans une collision nocturne sur le Boulevard Churchill à Besançon

Publié le 11/12/2025 - 08:17
Mis à jour le 11/12/2025 - 08:26

Après un premier accident vers 16h, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour une deuxième collision routière qui a eu lieu dans la nuit du mercredi 10 décembre 2025 sur le Boulevard Winston Churchill à Besançon. 

© Élodie R.
© Élodie R.

D’après les sapeurs-pompiers, il s’agit d’un accident à forte cinétique qui s’est produit vers 23h entre deux voitures à l’angle de la rue de l’Observatoire. 

Au total, trois personnes ont été impliquées dans l’accident. Les secours sont intervenus auprès d’un homme de 50 ans, légèrement blessé et un autre de 49 ans plus gravement blessé et pris en charge par le SMUR. Ils ont tous les deux été transportés au CHU de Besançon. 

Non blessée, la troisième personne a en revanche été prise en charge par la police. 

Le SDIS a précisé que l’accident a provoqué une forte gêne à la circulation. 

Publié le 11 décembre à 08h17 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

Lons-le-Saunier
Faits Divers Société

Les oranges cachaient les stupéfiants… La Douane du Jura transforme une saisie en don à la Croix-Rouge

INSOLITE & SOLIDAIRE • La brigade des Douanes de Lons-le-Saunier a récemment intercepté un poids lourd circulant sur l’autoroute. Lors du contrôle, les agents ont découvert des produits stupéfiants dissimulés dans la cargaison. Pour masquer ces marchandises illicites, le camion transportait 20 palettes d'oranges, transportées d'Espagne vers la Pologne... une cargaison légale qui a été remise à la Croix-Rouge du Jura, a-t-on appris mardi 9 décembre 2025.

Publié le 10 décembre à 10h00 par Alexane

