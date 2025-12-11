Deux blessés dont un grièvement dans une collision nocturne sur le Boulevard Churchill à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Après un premier accident vers 16h , les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour une deuxième collision routière qui a eu lieu dans la nuit du mercredi 10 décembre 2025 sur le Boulevard Winston Churchill à Besançon.

D’après les sapeurs-pompiers, il s’agit d’un accident à forte cinétique qui s’est produit vers 23h entre deux voitures à l’angle de la rue de l’Observatoire.

Au total, trois personnes ont été impliquées dans l’accident. Les secours sont intervenus auprès d’un homme de 50 ans, légèrement blessé et un autre de 49 ans plus gravement blessé et pris en charge par le SMUR. Ils ont tous les deux été transportés au CHU de Besançon.

Non blessée, la troisième personne a en revanche été prise en charge par la police.

Le SDIS a précisé que l’accident a provoqué une forte gêne à la circulation.