Deux concerts de soutien au média bisontin Radio Bip

Radio Bip est une radio bisontine couvrant de nombreux événements locaux des forces de gauche, syndicats, ONG et associations engagées. Le média est soutenu par le parti politique Génération.s, qui accuse l’extrême droite de "menacer Radio Bip, la liberté d’expression et la liberté d’informer librement". Selon eux, "ces libertés n'ont pas de prix mais ont un coût". C'est dans cet objectif qu'a été créée une association loi de 1901 "Les ami.es de radio Bip" visant à soutenir financièrement ce média. Elle organise le vendredi 6 juin deux concerts de soutien, dans le but d’aider financièrement la radio à poursuivre son travail. Les groupes 4 Ward et Doubs notes joueront pendant cette soirée.

Infos pratiques