Deux individus pris en flagrant délit de vols dans des voitures stationnées à Besançon

Dans la nuit du 18 au 19 août 2025, deux hommes ont été interpellés pour des faits de vol aggravé commis à Besançon et Chalezeule.

Les deux individus ont été repérés en plein méfait vers 4h30 du matin par un équipage de police en patrouille dans le secteur de la rue de Belfort. Ils étaient en train de forcer les portes de voitures en stationnement. Les fonctionnaires sont intervenus lorsque les individus sont parvenus à pénétrer dans le véhicule sans commettre de dégradation mais en dérobant des CD à l’intérieur de l’habitacle.

Interpellés, les deux jeunes hommes âgés de 20 ans ont été placés en garde à vue. Lors de leur audition, ils ont spontanément reconnu avoir également dérobé des objets dans un véhicule stationné dans la commune de Chalezeule.

Ils ont expliqué aux policiers avoir décidé d’ouvrir des véhicules après avoir consommé de l’alcool. L’un des deux fouillait et volait dans un premier véhicule, tandis que son complice s’occupait d’une seconde voiture. Ils ont déclaré avoir fouillé un troisième véhicule, mais sans commettre de vol cette fois.

À l’issue de la garde à vue, les deux hommes ont écopé d’une convocation judiciaire pour un avertissement pénal probatoire devant le délégué du procureur au mois de décembre prochain.