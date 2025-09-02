Deux nouvelles recrues pour le FC Sochaux-Montbéliard

Le FCSM a officialisé l’arrivée de deux nouvelles recrues le 1er septembre 2025. À l’issue d’un essai concluant, le défenseur central Prince Mendy vient de s’engager pour un an avec le club. Tandis que l’ailier droit, Julien Vetro vient lui, de parapher un contrat de deux saisons. Enfin, le club a également annoncé le départ de Samy Benchama.

Prince Mendy, défenseur central

À ses 16 ans, Prince Mendy était passé par le FCSM au cours d’une saison dans le Doubs avant de finalement poursuivre sa formation à l’AS Cannes, à SC Air Bel puis à l’Olympique de Marseille. À l’OM, le défenseur a gravité entre les U19 Nationaux et l’équipe réserve mais n’a finalement pas été conservé à l’issue de la saison 2013/2014.

Après plusieurs saisons en championnat National avec ’Étoile Fréjus Saint-Raphaël, puis Marseille Consolat, Prince Mendy découvre en 2017 la Ligue 2 BKT avec Quevilly Rouen Métropole. Relégué en National, il s’affirme alors comme titulaire et enchaîne deux saisons solides avant de rejoindre le Stade Lavallois en 2020. Après une expérience en D2 portugaise à l’UD Vilafranquense, il retrouve le championnat de National avec l’AS Nancy Lorraine, où il évolue deux saisons. Le solide défenseur d’1m90 arrive libre du Fujairah SC, aux Émirats arabes unis, fort d’une expérience de 174 matches en National.

Julien Vetro, ailier droit

À 15 ans, Julien Vetro est repéré par les Girondins de Bordeaux où il progresse dans les différentes catégories de la formation et signe son premier contrat professionnel le 23 août 2022. La saison suivante, il dispute ses premières rencontres en Ligue 2 et inscrit son premier but sur la pelouse de l’Amiens SC.

À l’été 2024, les difficultés financières des Girondins poussent l’ailier à s’engager avec Burnley, fraîchement relégué en Championship (D2 anglaise), avant d’être prêté dans la foulée en Écosse au Dundee FC. Il est également appelé la même année en équipe de France U20 pour une double confrontation face à l’Allemagne, mais n’entre pas en jeu.

De retour à Burnley, Julien Vetro évolue principalement avec les U21 de l’Academy avant de finalement venir compléter le front de l’attaque sochalienne pour les deux prochaines saisons.

Départ de Samy Benchama

Après une saison dans le Doubs et 29 matchs de National disputés sous les couleurs Jaune et Bleu, Samy Benchamma est transféré au Rodez Aveyron Football. Le milieu de terrain va ainsi retrouver la Ligue 2 en rejoignant le club aveyronnais.