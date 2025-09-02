Mardi 2 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Montbéliard
Sport

Deux nouvelles recrues pour le FC Sochaux-Montbéliard

Publié le 02/09/2025 - 10:30
Mis à jour le 02/09/2025 - 09:41

Le FCSM a officialisé l’arrivée de deux nouvelles recrues le 1er septembre 2025. À l’issue d’un essai concluant, le défenseur central Prince Mendy vient de s’engager pour un an avec le club. Tandis que l’ailier droit, Julien Vetro vient lui, de parapher un contrat de deux saisons. Enfin, le club a également annoncé le départ de Samy Benchama. 

©
©
©
1/3 - ©
2/3 - ©
3/3 - ©

Prince Mendy, défenseur central 

À ses 16 ans, Prince Mendy était passé par le FCSM au cours d’une saison dans le Doubs avant de finalement poursuivre sa formation à l’AS Cannes, à SC Air Bel puis à l’Olympique de Marseille. À l’OM, le défenseur a gravité entre les U19 Nationaux et l’équipe réserve mais n’a finalement pas été conservé à l’issue de la saison 2013/2014.

Après plusieurs saisons en championnat National avec ’Étoile Fréjus Saint-Raphaël, puis Marseille Consolat, Prince Mendy découvre en 2017 la Ligue 2 BKT avec Quevilly Rouen Métropole. Relégué en National, il s’affirme alors comme titulaire et enchaîne deux saisons solides avant de rejoindre le Stade Lavallois en 2020. Après une expérience en D2 portugaise à l’UD Vilafranquense, il retrouve le championnat de National avec l’AS Nancy Lorraine, où il évolue deux saisons. Le solide défenseur d’1m90 arrive libre du Fujairah SC, aux Émirats arabes unis, fort d’une expérience de 174 matches en National.

Julien Vetro, ailier droit

À 15 ans, Julien Vetro est repéré par les Girondins de Bordeaux où il progresse dans les différentes catégories de la formation et signe son premier contrat professionnel le 23 août 2022. La saison suivante, il dispute ses premières rencontres en Ligue 2 et inscrit son premier but sur la pelouse de l’Amiens SC.

À l’été 2024, les difficultés financières des Girondins poussent l’ailier à s’engager avec Burnley, fraîchement relégué en Championship (D2 anglaise), avant d’être prêté dans la foulée en Écosse au Dundee FC. Il est également appelé la même année en équipe de France U20 pour une double confrontation face à l’Allemagne, mais n’entre pas en jeu.

De retour à Burnley, Julien Vetro évolue principalement avec les U21 de l’Academy avant de finalement venir compléter le front de l’attaque sochalienne pour les deux prochaines saisons.

Départ de Samy Benchama 

Après une saison dans le Doubs et 29 matchs de National disputés sous les couleurs Jaune et Bleu, Samy Benchamma est transféré au Rodez Aveyron Football. Le milieu de terrain va ainsi retrouver la Ligue 2 en rejoignant le club aveyronnais.

départ FC Sochaux-Montbéliard football National recrue

Publié le 2 septembre à 10h30 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

Montbéliard
Sport

Deux nouvelles recrues pour le FC Sochaux-Montbéliard

Le FCSM a officialisé l’arrivée de deux nouvelles recrues le 1er septembre 2025. À l’issue d’un essai concluant, le défenseur central Prince Mendy vient de s’engager pour un an avec le club. Tandis que l’ailier droit, Julien Vetro vient lui, de parapher un contrat de deux saisons. Enfin, le club a également annoncé le départ de Samy Benchama. 

départ FC Sochaux-Montbéliard football National recrue
Publié le 2 septembre à 10h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Loisirs Sport
Publi-Infos

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !

PUBLI-INFO • C’est décidé, avec la fin de l’été, je m’inscris dans une pratique sportive  durable ! Si vous avez une telle envie, Decathlon, vous propose le samedi 6 septembre (de 10 à 18 h) de découvrir plus d’une dizaine de sports sur le parvis de son magasin de Besançon. Et qui dit découverte, dit partenaires, surprises…

club de sport décathlon rentrée sportive vitalsport
Publié le 25 aout à 07h10 par Macommune.info
Besançon
Sport Vie locale

Ouverture d’une nouvelle salle Challenger’s Gym à Besançon

Samedi 13 septembre 2025, l’Association Challenger inaugure une nouvelle salle de sport de combats, après le succès de la salle de boxe Ray Lucas, qui a attiré près d’une centaine d’adhérents en une année. Les nouveaux locaux, situés au 8 rue Boisot à Besançon, seront accessibles au public dès le lundi 15 septembre.

Challenger's gym ouverture sports de combat
Publié le 23 aout à 18h00 par Salomé F. • Membre
Besançon
Sport

Le BesAC poursuit sa préparation en se rendant à Prissé-Macon (N2)

Le BesAC poursuit sa préparation à la prochaine saison de N1. Alors qu’il devait initialement disputer un match à Saint-Vit contre la JDA Espoirs ce vendredi, ce dernier a été annulé en raison d’un forfait adverse. C’est donc finalement à Prissé-Macon que se rendront les Bisontins ce vendredi 22 août 2025 pour disputer leur troisième match de préparation. 

basket-ball besAC préparation estivale
Publié le 22 aout à 10h39 par Macommune.info

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Carte Avantages Jeunes 2025-2026 : 4.000 bons plans accessibles en Bourgogne-Franche-Comté
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Bières en boucle 2025, une nouvelle édition à la Citadelle le 6 septembre !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un(e) Sérigraphe en CDI !
Infos Pratiques

Ouverture d’une nouvelle boutique dédiée au badminton à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos entrées pour le Musée Courbet

150 exposants au week-end gourmand du Chat Perché

Sondage

 15.44
partiellement nuageux
le 02/09 à 09h00
Vent
4.08 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
88 %
 