Deux nouvelles recrues pour le FC Sochaux-Montbéliard

Alors que le groupe professionnel a officiellement fait sa rentrée lundi 30 juin 2025, le FC Sochaux a profité de ces retrouvailles pour officialiser l’arrivée de deux nouvelles recrues. Dylan Tavares et Aymen Boutoutaou se sont engagés avec le FCSM jusqu’en 2027.

Dylan Tavares, 29 ans

Dylan Tavares, latéral gauche, international cap-verdien, s’est engagé pour deux saisons avec le club. Originaire de Suisse, Dylan Tavares y a effectué toute sa formation. Passé par le stade Nyonnais, le Servette FC, l’Étoile Carouge ou encore Yverdon Sport, le latéral a rejoint le Stade Lausanne Ouchy en 2018 où il y a réalisé une saison pleine ponctuée d’une montée au deuxième échelon suisse.

Il est récompensé en 2020 d’une sélection avec l’équipe nationale du Cap-Vert et inscrit son premier but international à l’occasion des éliminatoires de la coupe du Monde 2022. C’est également cette année-là qu’il découvre le championnat de France à l’été 2022 en s’engageant avec le SC Bastia. En Corse, il s’impose rapidement comme un titulaire indiscutable sur le flanc gauche de la défense, disputant plus de 60 matchs de Ligue 2 en trois saisons.

Âgé de 29 ans et libre de tout contrat, le latéral gauche a rejoint le 30 juin 2025 la Franche-Comté et s’apprête à écrire une nouvelle page de sa carrière sous les couleurs sochaliennes.

Aymen Boutoutaou, 24 ans

Pur produit du Nord de la France, Aymen Boutoutaou a intégré le centre de formation du Valenciennes FC en 2014. Il effectue ses débuts professionnels sous le maillot valenciennois lors d’un déplacement en coupe de France le 17 novembre 2019 face à l’US Saint-Maximin. Entré en jeu en début de seconde période, il inscrit son premier but à la 80e minute, participant au succès de son équipe (0-2). Quelques semaines plus tard, il découvre la Ligue 2.

Décrit par la direction du FCSM comme un "ailier technique et polyvalent, capable de faire des différences", Aymen s’impose progressivement comme un élément régulier de l’effectif nordiste avec qui il disputera plus de 120 rencontres, dont 92 en Ligue 2. Il connaît également ses premières sélections avec l’équipe nationale d’Algérie U23.

Âgé de 24 ans et libre de tout contrat, Aymen Boutoutaou a rejoint le FCSM pour deux saisons "avec l’ambition de poursuivre sa progression et de contribuer au projet sportif sochalien", indique le club.