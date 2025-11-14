Deux soirées rythmées au son gospel dans le Grand Besançon

La première soirée se tiendra le samedi 13 novembre 2025 à 20h00 à la Saline royale d’Arc-et-Senans. Un deuxième rendez-vous est donné le samedi 29 novembre à 20h30 au Marais de Saône.

Après un voyage aux Etats-Unis, United Gospel revient avec cinquantaine de chanteurs amateurs se produiront sur scène pour les célébrer les fêtes de fin d’année. "Notre chœur est un groupe musical vibrant et dynamique qui se consacre à l’interprétation de la musique gospel. Située au cœur de la ville, cette chorale est composée de chanteurs passionnés et talentueux de tous âges et de toutes origines, unis par leur amour pour la musique gospel", peut-on lire sur le site de United Gospel.

Au programme, on retrouve des chants connus comme Above All, Put Your Hands Together, Hallelujah To The King of Kings, In The Sanctuary, This Day, Down By The Riverside ou encore Praise His Holy Name.