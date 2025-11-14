Vendredi 14 Novembre 2025
Alerte Témoin
Grand Besançon Métropole
Culture

Deux soirées rythmées au son gospel dans le Grand Besançon

Publié le 14/11/2025 - 16:01
Mis à jour le 14/11/2025 - 11:36

La première soirée se tiendra le samedi 13 novembre 2025 à 20h00 à la Saline royale d’Arc-et-Senans. Un deuxième rendez-vous est donné le samedi 29 novembre à 20h30 au Marais de Saône.

Après un voyage aux Etats-Unis, United Gospel revient avec cinquantaine de chanteurs amateurs se produiront sur scène pour les célébrer les fêtes de fin d’année. "Notre chœur est un groupe musical vibrant et dynamique qui se consacre à l’interprétation de la musique gospel. Située au cœur de la ville, cette chorale est composée de chanteurs passionnés et talentueux de tous âges et de toutes origines, unis par leur amour pour la musique gospel", peut-on lire sur le site de United Gospel.

Au programme, on retrouve des chants connus comme Above All, Put Your Hands Together, Hallelujah To The King of Kings, In The Sanctuary, This Day, Down By The Riverside ou encore Praise His Holy Name.

Allez + loin

Publié le 14 novembre à 16h01 par Hélène L.
Culture

Belfort
Culture

Eurockénnes 2026 : Aya Nakamura, Orelsan, The Offspring et bien d’autres… attendus cet été à Belfort

VIDÉO • L’équipe des Eurockéennes de Belfort a présenté, vendredi 14 novembre 2025 à Belfort, une première partie de la programmation de leur édition 2026. Jean-Paul Roland, directeur du festival, Kem Lalot, programmateur, et Anthony Fernandez, responsable du pôle partenariats, ont dévoilé 26 artistes qui se produiront du 2 au 5 juillet prochains au Malsaucy.

Publié le 14 novembre à 12h00 par Alexane
Vesoul
Culture

32e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul : Louison Mangard et Joakim Aubry, coprésideront le jury Jeune 

Louison Mangard et Joakim Aubry, élèves du lycée des Haberges en option théâtre, membres du conseil de la vie lycéenne et du club cinéma, seront les coprésidents du Jury Jeune du 32e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul se déroulant du 27 janvier au 3 février 2026.

Publié le 12 novembre à 14h00 par Hélène L.
Pontarlier
Culture Education

Pontarlier consacre la prochaine édition du festival Couleur urbaine à la santé mentale des jeunes

Cette année, le Pontarlier Festival Couleur Urbaine propose un format recentré et ciblé autour de la santé mentale des jeunes du 26 au 28 novembre 2025. Au programme de cette édition : spectacles, soirée musicale, ateliers et rencontres… le tout dans un cadre bienveillant et accessible, pour aborder cette question sensible et d'actualité.

Publié le 12 novembre à 10h13 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Société

Attentats du 13 novembre : des hommages au cimetière des Champs Bruley et à La Rodia à Besançon

Jeudi 13 novembre 2025 marquera le dixième anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, survenus à Paris et à Saint-Denis. Ces attaques, qui avaient visé la salle de concert du Bataclan, plusieurs terrasses de cafés et le Stade de France, avaient causé la mort de 132 personnes et fait 493 blessé(e)s.

Publié le 9 novembre à 18h00 par Alexane
JURA (39)
Culture Politique

Le RN veut interdire un concert en faveur d’Urgence Palestine, sous le coup d’une procédure de dissolution

Le Rassemblement national a interpellé le Préfet du Jura à propos de la tenue d’un concert organisé à Arbois mardi 11 novembre. Selon le communiqué diffusé par les élus du parti, l’évènement est porté par "des collectifs d’extrême-gauche" et les fonds récoltés doivent être reversés à l’association Urgence Palestine.

Publié le 9 novembre à 11h15 par Alexane
Besançon
Culture

Festival Lumières d’Afrique à Besançon : une 25e édition… sans salle de cinéma

Le festival Lumières d’Afrique, créé en 1996 et reconnu comme le plus ancien festival de cinéma d’Afrique de France en activité, célèbre cette année sa 25e édition dans des conditions exceptionnelles : aucune salle de cinéma du centre-ville de Besançon n’accueillera les projections. Un paradoxe, selon les organisateurs, dans la ville natale des frères Lumière, où le cinéma a vu le jour.

Publié le 7 novembre à 17h30 par Alexane
Métabief
Culture Economie

Festival de la Paille : une dernière danse en 2026 avant de tirer sa révérence

Après un quart de siècle d’histoire, le festival de la Paille vivra finalement sa dernière édition en 2026. Face aux coûts de production de plus en plus élevés et à la diminution de leurs recettes, le Collectif Organisation en charge du festival est arrivé à la décision "lucide" de vivre un dernier été les 24 et 25 juillet prochain à Métabief. Pour autant, pas question de nostalgie, ni de se morfondre, le festival de La Paille 2026 sera "une apothéose, une célébration vivante, impertinente et lumineuse" promettent les organisateurs… qui envisagent déjà de renaître sous d’autres formes en 2027. 

Publié le 9 novembre à 15h00 par Elodie Retrouvey

