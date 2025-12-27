Deux Suisses blessés dans un accident de la route aux Hôpitaux-Neufs

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus dans la nuit du 26 décembre pour un accident de la circulation au niveau d’un rond-point aux Hôpitaux Neufs.

L’accident impliquant une seule voiture avec à son bord deux personnes de nationalité suisse, s’est produit aux alentours de 22 h route de Lausanne.

D’après les secours, le conducteur âgé de 22 ans est sorti de lui-même du véhicule mais sa passagère âgée de 23 ans est quant à elle restée piégée dans l'habitacle déformé par le choc.

Elle a pu en être extraite grâce à une désincarcération des pompiers. Les deux victimes ont été légèrement blessées dans l’accident selon le médecin SMUR présent sur les lieux. Elles ont été transportées non médicalisées en direction du centre hospitalier de Pontarlier.