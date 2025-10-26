Deux voleurs de vélos électriques interpellés à Besançon

Deux personnes ont été interpellées par des policiers à Besançon dans la soirée du 25 octobre 2025 pour un vol de vélos électriques.

Les mis en cause auraient, selon la police, disqué les cadenas de deux vélos électriques stationnés devant le cinéma Mégarama Beaux-Arts de la rue Courbet à Besançon avant de prendre la fuite sur les deux roues.

Mais grâce à la description d’un témoin et l’analyse de la vidéosurveillance, les deux protagonistes ont pu être interpellés vers 20h par la police au niveau de la promenade Chamars. L’un d’eux était encore sur le vélo lors de l’interpellation et l’autre se situait à proximité directe du deuxième vélo abandonné non loin.

Âgés de 28 et 37 ans, ils ont été placés en garde à vue. Celle-ci était toujours en cours au moment de la rédaction de cet article.