Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Pour les personnes de plus de 60 ans ou adultes en situation de handicap, trouver un lieu de vie adapté et rassurant n’est pas toujours simple. Entre le maintien à domicile parfois difficile et l’hébergement collectif qui ne convient pas à tous, une autre option existe : l’accueil familial. Comment ça marche ? Comment devenir accueillant familial dans le Département du Doubs ? Réponses.

Comme le rappelle le Département du Doubs, ”l’accueil familial est une solution d’hébergement alternative qui permet à une personne en perte d’autonomie ou un adulte en situation de handicap de vivre au domicile d’un accueillant familial”. Cette formule permet d’intégrer un véritable foyer, de partager le quotidien d’une famille et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Une manière plus intime et plus humaine d’aborder la retraite ou le handicap, loin de l’anonymat que peuvent parfois ressentir certains résidents en établissement.

Un mode d’accueil souple et personnalisé

L’accueil familial s’adapte aux besoins spécifiques de chacun. Il peut être temporaire ou permanent, à temps complet ou partiel, selon les attentes de la personne accueillie.

Le Département précise que ce dispositif est ”une alternative entre le maintien à domicile classique et l’hébergement collectif” et qu'il ”permet de vivre au sein d’une famille d’accueil agréée […] pour l’accueil d’une à trois personnes âgées ou adultes en situation de handicap”.

Les personnes concernées sont les personnes âgées de 60 ans et plus, autonomes ou non, ainsi que les adultes en situation de handicap dès 20 ans.

Un quotidien riche en lien social

Au sein d’une famille d’accueil, la personne accueillie trouve bien plus qu’un toit : un cadre de vie stimulant et chaleureux. Les avantages sont nombreux : ”partager la vie de la famille qui vous accueille”, ”bénéficier d’une aide aux gestes de la vie quotidienne”, ou encore ”profiter d’une vie sociale riche et d’un environnement chaleureux”.

C’est aussi bénéficier d’un suivi médico-social continu, assuré par une équipe pluridisciplinaire du Département du Doubs qui accompagne et soutient l’accueilli et l’accueillant.

Être accueillant familial : un métier utile, humain et porteur de sens

Si l’accueil familial représente un bénéfice évident pour les personnes accueillies, il constitue aussi une opportunité professionnelle singulière, accessible à tous ceux qui souhaitent s'investir dans une démarche solidaire. Le Département souligne que ”bien plus qu’un métier, être accueillant familial est un engagement au quotidien porteur de sens et d’utilité sociale.”

L’accueillant familial :

héberge à son domicile une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées ;

assure une présence continue ;

veille au bien-être de la personne accueillie ;

travaille en lien avec les professionnels du suivi médico-social.



Toute la famille est impliquée : c’est un véritable projet de vie, encadré et sécurisé par un agrément délivré par la présidente du Département pour cinq ans.

Un rôle formé, encadré et reconnu

Accueillir une personne vulnérable nécessite des compétences et un savoir-être. Pour cela, les accueillants reçoivent :

54 heures de formation obligatoire,

un suivi régulier,

des visites de contrôle,

un cadre réglementaire clair, notamment via le contrat d’accueil.

Comme le précise le Département, l’accueillant doit garantir ”le bien-être d’une personne vulnérable” et ”accepter les visites de contrôle et de suivi médico-social”.

Une rémunération encadrée et stable

L’accueil familial est une activité rémunérée, déclarée et sécurisée. Elle comprend notamment :

un salaire basé sur le SMIC,

une indemnité liée à l’autonomie,

une indemnité logement,

une indemnité pour les frais d’entretien,

une indemnité de congés payés (10%).

Cette rémunération ouvre des droits à une couverture sociale et aux pensions de retraite.

Pourquoi demander un agrément ?

Devenir accueillant familial permet :

d’exercer une activité à domicile,

de participer à un projet social fort,

d’accueillir et d’accompagner des personnes qui en ont besoin,

tout en percevant une rémunération stable et réglementée.

Pour cela, il est indispensable d’obtenir un agrément. Celui-ci vérifie l’aptitude et les compétences du candidat ainsi que les conditions d’accueil et de sécurité exigées. Il est délivré pour une durée de cinq ans renouvelables et reste valable sur l’ensemble du territoire national.

Un engagement accessible et accompagné

Que vous envisagiez d’être accueilli ou de devenir accueillant, l’accueil familial est une réponse humaine, flexible et sécurisée à des besoins essentiels. Une solution chaleureuse pour vivre autrement sa retraite ou son handicap, et une voie professionnelle profondément humaine pour ceux qui souhaitent s’y engager.

Vous souhaitez devenir accueillant familial ?

Contactez le Département du Doubs :