Mercredi 5 Novembre 2025
Dix personnes blessées dans un incendie à Planoise

Publié le 05/11/2025 - 08:45
Mis à jour le 05/11/2025 - 08:50

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus dans la nuit du 4 au 5 novembre 2025 pour un incendie dans un immeuble de huit étages du quartier de Planoise à Besançon. 

Photo d'archives © Élodie R.
Photo d'archives © Élodie R.

À leur arrivée sur les lieux, peu après 3h du matin, les secours ont remarqué que le sinistre se situait sur un balcon-terrasse au premier étage mais les fumées s’étaient déjà propagées à l’ensemble de l’immeuble.

Trois personnes piégées par les fumées ont dû être évacuées par les pompiers à l’aide de cagoules de sauvetage. 

Les secours ont recensé dix victimes légèrement blessées. Parmi elles, huit ont été transportées en direction du CHU Minjoz. 

Une lance a été mise en œuvre pour éteindre le feu. Une bouteille de gaz de 13 kg, exposée à la chaleur, a été refroidie. Enfin, des opérations de ventilation naturelle et mécanique ont été réalisées par les secours. 

D’après les pompiers, deux appartements ont été sinistrés et sept personnes ont été relogées par la mairie.

Publié le 5 novembre à 08h45 par Elodie Retrouvey
