Disparition inquiétante à Besançon : le jeune homme de 22 ans a été retrouvé sain et sauf

La police de Besançon avait lancé un appel à témoins pour retrouver Erwann B, un jeune homme de 22 ans, disparu depuis 13h00 ce mardi 2 décembre 2025. Il avait été vu pour la dernière fois dans le secteur des Tilleroyes. Il a été retrouvé sain et sauf.

Il avait quitté son domicile sans son téléphone, il n'était donc ni joignable, ni localisable. Il a finalement été retrouvé

L’appel à témoins a également été relayé par Radio Campus où il travaille.