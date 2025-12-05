Disparition inquiétante à Besançon : le jeune homme de 22 ans a été retrouvé sain et sauf

Il avait quitté son domicile sans son téléphone, il n'était donc ni joignable, ni localisable. Il a finalement été retrouvé
L’appel à témoins a également été relayé par Radio Campus où il travaille.
Publié le 03/12/2025 - 14:17
Mis à jour le 05/12/2025 - 11:34
La police de Besançon avait lancé un appel à témoins pour retrouver Erwann B, un jeune homme de 22 ans, disparu depuis 13h00 ce mardi 2 décembre 2025. Il avait été vu pour la dernière fois dans le secteur des Tilleroyes. Il a été retrouvé sain et sauf.
