Vendredi 5 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Faits Divers

Disparition inquiétante à Besançon : le jeune homme de 22 ans a été retrouvé sain et sauf

Publié le 03/12/2025 - 14:17
Mis à jour le 05/12/2025 - 11:34

La police de Besançon avait lancé un appel à témoins pour retrouver Erwann B, un jeune homme de 22 ans, disparu depuis 13h00 ce mardi 2 décembre 2025. Il avait été vu pour la dernière fois dans le secteur des Tilleroyes. Il a été retrouvé sain et sauf.

© Élodie R.
© Élodie R.

Il avait quitté son domicile sans son téléphone, il n'était donc ni joignable, ni localisable. Il a finalement été retrouvé

L’appel à témoins a également été relayé par Radio Campus où il travaille.

appel à témoins disparition police

Publié le 3 décembre à 14h17 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Besançon
Faits Divers

De faux policiers volent l’arme d’une ancienne licenciée de tir à Besançon

Suite à une cyberattaque survenue le 23 octobre dernier au sein de la la Fédération française de tir (FFTir), des malfrats ont récupéré les données personnels notamment les adresses postales des licenciés ayant des armes a feu. Les 13 novembre et 2 décembre 2025, de faux policiers se sont rendus au domicile de ces derniers. Un appel à la vigilance est lancé…

fraude police
Publié le 3 décembre à 18h00 par Hélène L.

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !

Shopping de Noël : les idées cadeaux du Dino-Zoo
Offre d'emploi

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Offre d'emploi : Le Grand Besançon recrute un.e carrossier.e - peintre
Shopping de Noel

Shopping de Noël : les coffrets de douceurs de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre VTT avec Décathlon Besançon

Shopping de Noël : une cheminée électrique murale Lounge de chez Leroy Merlin

Sondage

 5.99
légère pluie
le 05/12 à 12h00
Vent
1.24 m/s
Pression
1014 hPa
Humidité
93 %
 