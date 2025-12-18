En colère, il casse la porte d’entrée d’un appartement à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les faits se sont produits le 17 décembre 2025 vers 6h00 du matin rue du Lycée à Besançon.

Une patrouille de police a été dépêchée suite aux dégradations en cours commises par un homme âgé de 21 ans.

Sur place, les agent ont trouvé le jeune homme en possession d’un morceau de planche. Après vérification, il s’est avéré qu’il avait cassé la porte d’entrée d’une victime suite à un différend datant de la veille.

Il a été interpellé et placé en garde à vue. Auditionné, il a reconnu les faits. A l'issue de l'enquête, le suspect a été remis en liberté.

Le parquet a décidé de classer l'affaire, sous condition d'indemnisation des dégâts à la victime.