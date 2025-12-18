Jeudi 18 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Faits Divers

En colère, il casse la porte d’entrée d’un appartement à Besançon

Publié le 18/12/2025 - 15:33
Mis à jour le 18/12/2025 - 12:56

Les faits se sont produits le 17 décembre 2025 vers 6h00 du matin rue du Lycée à Besançon.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Une patrouille de police a été dépêchée suite aux dégradations en cours commises par un homme âgé de 21 ans.

Sur place, les agent ont trouvé le jeune homme en possession d’un morceau de planche. Après vérification, il s’est avéré qu’il avait cassé la porte d’entrée d’une victime suite à un différend datant de la veille.

Il a été interpellé et placé en garde à vue. Auditionné, il a reconnu les faits. A l'issue de l'enquête, le suspect a été remis en liberté.

Le parquet a décidé de classer l'affaire, sous condition d'indemnisation des dégâts à la victime.

police

Publié le 18 décembre à 15h33 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Dijon
Faits Divers

Evasions à Dijon : le détenu recherché visé par une notice rouge d’Interpol

Un homme de 19 ans, qui s'était évadé de la prison de Dijon fin novembre 2025 avec un autre détenu rattrapé depuis, fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol, a constaté mardi16 décembre l'AFP. L'organisation internationale de police criminelle, dont le siège est à Lyon, a publié sur son site internet une fiche concernant ce natif de Marseille, recherché par les autorités françaises pour "évasion en bande organisée en état de récidive légale".

évasion interpol police prison recherche
Publié le 16 décembre à 17h30 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : la carte cadeau de la Rodia à Besançon
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : la petite valise de Noël du Papy Gaby
Shopping de Noel

Shopping de Noël : une boîte en métal gourmande de la biscuiterie et chocolaterie Billiotte
Jeu-concours

Jeu-concours Artemis: découvrez les résultats !

Shopping de Noël : un combo massage & flottaison chez Cocon

Sondage

 13.21
ciel dégagé
le 18/12 à 15h00
Vent
3.2 m/s
Pression
1020 hPa
Humidité
65 %
 