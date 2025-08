En Franche-Comté, la semaine prochaine s'annonce ensoleillée et de plus en plus chaude...

La Franche-Comté connaîtra une semaine marquée par une évolution nette des conditions météorologiques. Après un début relativement doux et changeant, les températures grimperont progressivement pour atteindre des niveaux estivaux en fin de semaine. À Besançon, comme dans l’ensemble de la région, le temps s’annonce globalement agréable, bien que ponctué de quelques passages nuageux et d’averses isolées en début de période. Voici les prévisions de Météo France du lundi 4 au dimanche 10 août 2025.

Lundi, la semaine débutera à Besançon avec un ciel mêlant nuages et éclaircies. Les températures évolueront entre 15?°C le matin et jusqu’à 27?°C dans l’après?midi. Ce temps se généralisera sur la région, avec des conditions similaires dans l’ensemble des départements de Franche?Comté.

Mardi, on attendra des averses éparses dans l’ensemble de la région, avec un ciel partiellement ensoleillé. Les températures maximales atteindront environ 26?°C, tandis que les minimales tomberont jusqu’à 11?°C. L’humidité sera plus marquée, notamment dans les zones rurales.

Mercredi, le temps restera agréable : un mélange d’ensoleillement ponctué de passages nuageux. Les faibles averses du lendemain auront laissé place à une atmosphère douce, avec des extrêmes allant de 12?°C à 24?°C. Ce temps relativement stable sera durable sur l’ensemble des territoires franc?comtois.

Jeudi, le ciel sera encore majoritairement nuageux, mais les températures monteront nettement. On oscillera entre 15?°C au réveil et 30?°C dans l’après?midi. L’air deviendra plus lourd, et ce réchauffement s’observera dans toute la région.

Vendredi, ja journée s’annonce très chaude : alternance de nuages et de soleil, avec un pic à 31?°C. Les températures minimales tourneront autour de 16?°C. Les départements du Doubs, de la Haute?Saône et du Territoire de Belfort connaîtront un ressenti similaire.

Samedi, le beau temps s’installera avec un soleil généreux et 30?°C en maximum. Les matinées resteront fraîches (environ 15?°C). Le temps sec et ensoleillé concernera l’ensemble de la Franche?Comté.

Dimanche, le soleil sera dominant, avec encore une chaleur soutenue culminant à 31?°C et des températures minimales de 17?°C. Ce beau temps durable marquera la fin de cette période estivale.

Infos +

Ces prévisions sont issues des données diffusées par Météo?France, en vigueur au début de la semaine du 4 août 2025. Pour des mises à jour en temps réel, il est conseillé de consulter les bulletins locaux et les alertes météorologiques.