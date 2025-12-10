Mercredi 10 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Social Société

Dermatose bovine : les agriculteurs représentent symboliquement les 83 vaches abattues à Pouilley-Français

Publié le 10/12/2025 - 16:33
Mis à jour le 10/12/2025 - 16:41

VIDEO • Plus d'une soixantaine de tracteurs ont élu domicile le temps de quelques heures devant le parvis de la gare Viotte à Besançon ce 10 décembre 2025. Les agriculteurs ont exprimé leur colère face au protocole sanitaire appliqué en cas de dermatose bovine. Ils demandent notamment une vaccination massive...

Céline Lhomme, éleveuse dont le troupeau a été abattu © Hélène Loget
13/13 - Céline Lhomme, éleveuse dont le troupeau a été abattu © Hélène Loget

"La vaccination massive doit être mise en place sur tout le territoire français (…) il faut apprendre à vivre avec la maladie", s’insurge ce mercredi midi aux côtés des agriculteurs Céline Lhomme, éleveuse dont le troupeau a été abattu suite à une détection de dermatose bovine.

Sur place, les messages des pancartes sont sans appel : "L’Etat assassin de bovins", "Stop à la tyrAnnie", "Genevard m’a tuée", "des seringues pour soigner pas pour euthanasier", peut-on lire ce mercredi devant la gare.

Afin de marquer les esprits, 83 agriculteurs ont symboliquement enfilé des costumes blancs et apposés le nom des vaches abattues à Pouilley-Français.

Pourquoi ce lieu de rendez-vous ? Car deux services de l’Etat sont dans les locaux jouxtant la gare Viotte. Il s’agit de la direction départementale des territoires (DDT) et la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.

Et concernant les indemnités ?

Cyril Hoffmann, président de la coordination rurale de Côte d’Or, met en garde à propos des indemnités versées aux agriculteurs lors de l’abattage des animaux : "Ils vont avoir une avance, mais ces indemnités sont à double tranchant. Elles sont considérées comme des revenus exceptionnels et les agriculteurs devront donc payer des taxes à l’Etat dessus…", explique-t-il.

Infos +

Une cagnotte a été lancée pour soutenir la famille Lhomme et a atteint plus 26 000 euros ce 20 décembre. Une page Facebook de soutien à la ferme Lhomme est également en ligne.

Publié le 10 décembre à 16h33 par Hélène L.
