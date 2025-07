En Images - l’exposition "Paysage de marche" à Ornans

Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end au cœur du Grand Besançon.