En pull rouge avec un verre d’eau, hommage à René Dumont à Besançon et Montbéliard

Les militants écologistes EELV de Franche-Comté et Anna Maillard, candidate écologiste aux Européennes 2024, rendront hommage à René Dumont ce jeudi 18 avril à Besançon et Montébliard, pour les 50 ans de son discours à la télévision en 1974 alertant sur la future raréfaction de l’eau.

Il y a 50 ans, le 18 avril 1974, le précurseur de l'écologie politique René Dumont s'adressait aux Françaises et aux Français lors de l’élection présidentielle de 1974, pour alerter sur la raréfaction à venir de la ressource en eau en direct à la télévision avec un pull rouge et un verre d’eau.

Aujourd’hui, les écologistes veulent lui rendre hommage partout en France pour montrer qu’en 50 ans, tout s'est amplifié : ”on n'a soit plus d’eau, soit trop d’eau, et pratiquement toujours polluée par les pesticides et les fertilisants. L'extrémité des sécheresses et des pluies diluviennes sont les deux faces d’une même pièce : un grand cycle de l'eau complètement détraqué par les aménagements de l'homme et le dérèglement climatique”, énumère EELV. ”Pourtant l’espoir existe, dont celui de l'écologie politique, comme l’a montré récemment la victoire des écologistes à l’Assemblée nationale pour faire interdire les polluants éternels (PFAS) dans l’eau potable que nous buvons.”

Hommage à Besançon

Jeudi 18 avril à 12h30

Place du 8 Septembre

Hommage à Montbéliard