Envie de jouer au Printemps de Bourges ? Les candidatures en Franche-Comté sont ouvertes !

Le dispositif national les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel ouvre ses candidatures pour l’édition 2026. En Franche-Comté, Le Moloco, salle de musiques actuelles située à Audincourt, a une nouvelle fois été désigné antenne régionale pour accompagner les artistes émergents du territoire.

Créés il y a quarante ans, les Inouïs constituent "un dispositif incontournable pour les artistes émergents". Leur objectif : "repérer et accompagner les talents de demain en leur offrant une visibilité nationale". Au fil des éditions, ce réseau d’antennes territoriales a contribué à révéler au grand public des artistes aujourd’hui bien établis tels qu’Eddy de Pretto, Silly Boy Blue ou encore Slift.

Le Moloco, troisième année de représentation régionale

Pour la troisième année consécutive, Le Moloco a été désigné comme antenne (structure représentant la région dans le cadre du dispositif) pour la Franche-Comté. L’établissement aura pour mission de coordonner la sélection régionale et d’accompagner les projets retenus.

Le dispositif se déroule en plusieurs phases. D’abord, l’appel à candidatures, ouvert jusqu’au 12 novembre 2025 sur le site riffx.fr, permettra aux artistes de déposer leur dossier.

En décembre, un jury d’écoute composé de professionnel·les de la musique se réunira pour choisir les projets qui participeront aux auditions tégionales organisées au Moloco en janvier 2026.

Une visibilité nationale à la clé

Les artistes sélectionnés pourront accéder à une scène prestigieuse : le Printemps de Bourges Crédit Mutuel, l’un des festivals les plus reconnus de France. Au-delà du concert, les lauréats bénéficieront d’un suivi personnalisé avec des formations, des conseils et des opportunités de rencontre avec les acteurs clés de l’industrie musicale.