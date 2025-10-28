Mardi 28 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté
Culture

Envie de jouer au Printemps de Bourges ? Les candidatures en Franche-Comté sont ouvertes !

Publié le 28/10/2025 - 16:27
Mis à jour le 28/10/2025 - 15:37

Le dispositif national les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel ouvre ses candidatures pour l’édition 2026. En Franche-Comté, Le Moloco, salle de musiques actuelles située à Audincourt, a une nouvelle fois été désigné antenne régionale pour accompagner les artistes émergents du territoire.

© Le Moloco
© Le Moloco

Créés il y a quarante ans, les Inouïs constituent "un dispositif incontournable pour les artistes émergents". Leur objectif : "repérer et accompagner les talents de demain en leur offrant une visibilité nationale". Au fil des éditions, ce réseau d’antennes territoriales a contribué à révéler au grand public des artistes aujourd’hui bien établis tels qu’Eddy de Pretto, Silly Boy Blue ou encore Slift.

Le Moloco, troisième année de représentation régionale

Pour la troisième année consécutive, Le Moloco a été désigné comme antenne (structure représentant la région dans le cadre du dispositif) pour la Franche-Comté. L’établissement aura pour mission de coordonner la sélection régionale et d’accompagner les projets retenus.

Le dispositif se déroule en plusieurs phases. D’abord, l’appel à candidatures, ouvert jusqu’au 12 novembre 2025 sur le site riffx.fr, permettra aux artistes de déposer leur dossier.
En décembre, un jury d’écoute composé de professionnel·les de la musique se réunira pour choisir les projets qui participeront aux auditions tégionales organisées au Moloco en janvier 2026.

Une visibilité nationale à la clé

Les artistes sélectionnés pourront accéder à une scène prestigieuse : le Printemps de Bourges Crédit Mutuel, l’un des festivals les plus reconnus de France. Au-delà du concert, les lauréats bénéficieront d’un suivi personnalisé avec des formations, des conseils et des opportunités de rencontre avec les acteurs clés de l’industrie musicale.

artistes concert festival le moloco musique printemps de bourges

Publié le 28 octobre à 16h27 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Franche-Comté
Culture

Envie de jouer au Printemps de Bourges ? Les candidatures en Franche-Comté sont ouvertes !

Le dispositif national les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel ouvre ses candidatures pour l’édition 2026. En Franche-Comté, Le Moloco, salle de musiques actuelles située à Audincourt, a une nouvelle fois été désigné antenne régionale pour accompagner les artistes émergents du territoire.

artistes concert festival le moloco musique printemps de bourges
Publié le 28 octobre à 16h27 par Alexane
Ronchamp
Culture

Notre-Dame du Haut poursuit sa remise en beauté 

Après avoir célébré en 2025 le 70e anniversaire de son inauguration, la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp connaît une nouvelle étape de rénovation depuis lundi 27 octobre 2025. Ces travaux, prévus pendant plusieurs semaines, concerneront principalement les vitrages, la sous-face de la coque et l’étanchéité extérieure de la toiture.

chapelle de ronchamp notre-dame du haut travaux
Publié le 28 octobre à 10h30 par Alexane
Châtillon-le-Duc
Culture

L’expression enfouie, premier “livre décousu” d’un habitant de Châtillon-le-Duc

Christian Pergaud est né en 1953 à Besançon mais réside aujourd’hui à Châtillon-le-Duc. Avec L’Expression enfouie, son premier ouvrage, il explore à travers ses récits et poèmes l’émotion enfouie, les souvenirs de l’enfance, la mémoire d’un monde qui change, et la lumière qui renaît toujours après l’ombre. L’ouvrage est disponible en commande en ligne dès à présent. 

auteur livre poesie
Publié le 25 octobre à 17h29 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Culture

Le frac de Franche-Comté s’expose “Hors les murs”

Chaque année, le Frac organise des expositions hors les murs : dans des écoles, des collèges, des lycées, en dialogue avec des associations culturelles, dans le cadre de festivals… Cette année encore, afin de proposer aux publics de découvrir sa collection, le Frac vient au plus près des habitants, sur tout le territoire régional d’octobre 2025 au mois de mars 2026.  

art exposition Frac Franche-Comté hors les murs
Publié le 25 octobre à 14h07 par Elodie Retrouvey
Morteau
Culture Jeunesse

Que faire à Morteau pendant les vacances de la Toussaint ?

Pendant les vacances de la Toussaint, Morteau et ses environs regorgent d’activités pour tous les goûts : visites culturelles, sorties nature, loisirs en famille ou encore événements d’Halloween. Notre stagiaire de 3e, Alicia D., a recensé plusieurs idées de sorties et de découvertes à faire dans la région. Entre musées, randonnées, cinéma, escape game ou encore festivités autour d’Halloween, chacun pourra y trouver de quoi profiter pleinement des congés d’automne.

activité cinéma enfant halloween musée randonnée vacances de la toussaint
Publié le 22 octobre à 16h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Culture

Marché gastronomique, théâtre, musique… La Maison Bourgogne-Franche-Comté à Mayence fête ses 30 ans ce week-end

La Maison de Bourgogne Franche-Comté à Mayence célèbre cette année ses 30 ans d'existence. À cette occasion, quatre jours de festivités sont organisés du 23 au 26 octobre 2025, marquant également le 63e anniversaire du partenariat entre la Bourgogne Franche-Comté et la Rhénanie-Palatinat.

allemagne anniversaire region bourgogne franche-comte
Publié le 21 octobre à 14h00 par Alexane
Besançon
Culture

Le Frac Franche-Comté explore la mémoire sahraouie avec Abdessamad El Montassir…

VIDÉO LONG FORMAT • Jusqu’au 1er mars 2026, le Frac Franche-Comté à Besançon consacre une exposition monographique à l’artiste marocain Abdessamad El Montassir, intitulée Une pierre sous la langue. Cette exposition, dont la commissaire est Sylvie Zavatta, directrice du Frac, réunit des œuvres créées entre 2021 et 2024, ainsi que des pièces inédites réalisées lors de la résidence de l’artiste à la Villa Médicis, dans le cadre de la bourse Fondation Louis Roederer.

abdessamad el montassir angelica mesiti caroline fonseca environnement exposition Frac Franche-Comté mémoire poesie sylvie zavatta
Publié le 26 octobre à 10h53 par Alexane
Nancray
Culture Loisirs

Le musée des Maisons Comtoises fête Halloween entre sorcellerie et traditions

Du 18 octobre au 2 novembre 2025, le musée des Maisons Comtoises plonge ses visiteurs dans un univers magique et mystérieux, à l’occasion de ses vacances ensorcelantes. Spectacles, ateliers, contes, dégustations et jeux rythmeront cette quinzaine placée sous le signe de la sorcellerie et des traditions populaires.

halloween jeux musée des maisons comtoises spectacle vacances vacances de la toussaint
Publié le 19 octobre à 09h30 par Alexane

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Eliane Regazzoni nous a quittés
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche-Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Tadaaam ! Solène Futelot shake la mixologie à Besançon
Jeu-concours

Gagnez votre soirée repas-spectacle "Rominou Show"

Un tiers-lieu ouvert pour les jeunes au centre-ville de Besançon

Sondage

 12.01
couvert
le 28/10 à 18h00
Vent
2.21 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
89 %
 