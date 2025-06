ESBF : une nouvelle étape pour Clémentine Chardaire

Le samedi 28 juin 2025, les Jeunes communistes et le Parti communiste français du Doubs organisent un tournoi de football, en solidarité envers la Palestine, au complexe sportif de Saint-Claude à Besançon. En marge de l’événement sportif, l’Association France Palestine Solidarité tiendra un stand et une conférence sur le sujet de la Palestine sera animée par Rosa Moussaoui, journaliste et grand reporter à l’Humanité.