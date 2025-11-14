Vendredi 14 Novembre 2025
Belfort
Culture

Eurockénnes 2026 : Aya Nakamura, Orelsan, The Offspring et bien d'autres... attendus cet été à Belfort

Publié le 14/11/2025 - 12:00
Mis à jour le 14/11/2025 - 12:00

Les Eurockéennes de Belfort ont levé le voile ce vendredi 14 novembre 2025 sur la programmation de l’édition 2026 qui aura lieu du jeudi 2 au dimanche 5 juillet 2025 sur la presqu'île du Malsaucy.

© Élodie R.
© Élodie R.
1/2 - © Élodie R.
2/2 - © Élodie R.

Premier constat pour cette édition 2026, les organisateurs sont revenus à une programmation pleine sur quatre jours de festival. Fidèle à son désir d’éclectisme, l’organisation propose une fois de plus une programmation variée et hétérogène qui devrait séduire un large public. 

Parmi les noms annoncés figurent des artistes de renom, à commencer par celle qui avait créé le buzz en chantant lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris. Aya Nakamura sera cet été pour la première fois présente aux Eurockéennes de Belfort. La chanteuse franco-malienne est annoncée pour la dernière journée du festival, le dimanche 5 juillet. 

Leur première et dernière venue aux Eurocks remonte à 2008, mais depuis les américains de The Offspring n’ont pas pris une ride et n’auront pas peur de le prouver une fois de plus sur scène. Les rockeurs sont attendus dès la première journée du festival, le jeudi 2 juillet, pour électriser de leurs guitares la presqu'île du Malsaucy. 

Des habitués de retour aux Eurocks

Nombreux sont ceux qui n’ont pas pu avoir un billet pour sa tournée des Zéniths dont les dates affichent quasiment toutes "complet" après l’annonce de son nouvel album, le public du Malsaucy aura donc droit à une séance de rattrapage pour découvrir ou redécouvrir Orelsan. Déjà venu en 2012, 2018 et 2023, le rappeur français Orelsan revient au Malsaucy pour présenter son nouvel album La Fuite en avant. Il se produira sur la Grande Scène le vendredi 3 juillet. 

Déjà habitués des Eurocks, le rappeur Vald et le DJ Vladimir Cauchemar se produiront cette fois ensemble aux côtés du DJ belge Todiefor. Le trio viendra présenter son projet "Pandémonium Reloaded" entre rap et électro le vendredi 3 juillet. 

Autres français attendus sur le site du Malsaucy : le groupe de heavy métal parodie Ultra Vomit (3 juillet), le groupe de rock Feu ! Chatterton (5 juillet), le DJ compositeur Mosimann (4 juillet). 

Les artistes présents aux Eurockéennes 2026

  • Aya Nakamura (FR)
  • The Offspring (USA )
  • Pulp (UK)
  • Airbourne (AUS)
  • The Hives (SUE)
  • Orelsan (FR)
  • Social Distortion (USA)
  • Ultra Vomit (FR)
  • Feu ! Chatterton (FR)
  • Curtis Harding (USA)
  • Upchuck (USA)
  • The Sophs (USA)
  • Joy Crookes (UK)
  • The Lumineers (USA)
  • Mosimann (FR)
  • Anetha (FR)
  • Trym (FR)
  • Vald x Vladimir Cauchemar x Todiefor
  • Rise of the Northstar (FR)
  • President (UK)
  • Fullmix Kinshasa - Mastervirus (RDV)
  • Fullmix Kinshasa - DJ Queeny Di (RDC)
  • Fullmix Kinshasa - DJ Ninikah (RDC)
  • L2B (FR)
  • Josman (FR)

Publié le 14 novembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
