FC Sochaux : une arrivée dans le monde professionnel pour Enzo Dodé-Zéhé

Dès son arrivée à l’été 2023 au centre de formation, Enzo Dodé-Zéhé s’est d'après le club, rapidement imposé comme un élément régulier et fiable. Titulaire tout au long de la saison avec les U19 Nationaux, il effectue également ses débuts avec la réserve en National 3 en avril 2024 face à Cosne.

La saison suivante confirme sa progression. Récompensé du titre de joueur du mois en novembre, il participe activement à la belle campagne des U19, conclue en quart de finale des play-offs. S’il manque ce dernier rendez-vous en raison d’une suspension, il franchit néanmoins un cap en rejoignant le groupe professionnel et en connaissant sa première titularisation en National face au FC Villefranche Beaujolais, "avec une prestation remarquée" insiste la direction du FCSM.

Une préparation estivale avec le groupe pro

Il a effectué le début de la préparation estivale avec le groupe professionnel et a participé au premier match de préparation face au Puy Foot 43.

Pour le manager général du FCSM, Julien Cordonnier, Manager, Enzo "est un garçon sérieux, constant et très impliqué. Depuis son arrivée, il a montré une vraie capacité à progresser et à répondre présent sur la durée. Ce contrat professionnel vient récompenser son travail et son attitude. C’est aussi un signal fort : nous voulons continuer à nous appuyer sur les jeunes issus de notre formation, et construire avec eux l’avenir du club".