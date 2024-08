Festival Ebulli’Son : dernières places pour la soirée de vendredi

Le "festival de la bière et du son", comme aiment l’appeler les organisateurs, promet deux belles soirées en perspective et de belles têtes d’affiche !

Si la soirée de samedi et complète, il reste encore quelques places pour celle de vendredi... Au programme ? Naive New Beaters, Tom Frager, Caesaria, Ilmago, After Geography, Noo, Luther & Loretta, Carbon Sushis & The Mechanics.

Retour sur l’édition 2023

Retrouver le festival

Infos +

Ebulli'son, les 30 et 31 août 2024 à Montfaucon