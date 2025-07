Festival Ebulli’son : pensez à réserver avant qu'il ne soit complet...

L’an passé, le festival a été complet avant même l’ouverture des portes. Il reste encore des places pour l’édition qui se déroulera les 29 et 30 août 2025 à Montfaucon.

"Nous risquons d’être complets avant l’ouverture des portes, créant de la frustration pour les retardataires…", préviennent les organisateurs qui invitent les festivaliers à pré-réserver leur billet en ligne.

Pour rappel, Ebulli’son propose de belles têtes d’affiche cette année encore… On pourra retrouver Superbes, 47 TER, The Supermen Lovers, Broken Back ou encore Diva Faune et James Baker.

À propos du festival

Ebulli’son découle d’une initiative de l’association Bande Sonore qui a organisé son propre festival de musique en 2018 dans un village du Grand Besançon.

Face au succès de ce dernier, les organisateurs ont décidé de voir les choses en grand et de développer et pérenniser le festival qui deviendra bientôt Ébulli’son, passant de 800 à près de 5.000 personnes sur deux jours en l’espace de cinq ans.

Avec un carton plein en 2025 avant même l’ouverture des portes…