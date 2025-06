Grandes heures nature : Ginko propose un pass à un tarif spécial pendant le festival

À l’occasion du festival Grandes heures nature à Besançon et pour profiter de toutes les animations, le réseau de transports Ginko propose un tarif spécial les 13, 14 et 15 juin 2025.

Afin de faciliter les déplacements des festivaliers, Ginko mettra en place un PASS Journée "Grandes Heures Nature" au tarif exceptionnel de 2 euros.

D'après le communiqué reçu ce jour, ce PASS "est en vente et valable uniquement pendant les jours du festival le 13, 14 et 15 juin. Rechargeable sur les cartes Ginko Mobilités et les cartes Voyages, il sera disponible dans tous les points de vente Ginko : aux distributeurs automatiques, à bord des bus, dans les relais, à l’Agence Ginko Mobilités."

Un stand Ginko "sera présent au sein du Village Grandes Heures Nature et proposera diverses animations : une balade découverte du centre-ville numérique via sa web appli Ginko Tour ainsi que toutes les informations pour profiter de destinations « Grandes heures Nature » avec Ginko. Sur le stand également : découverte et essai d’un Ginko VéloCité à assistance électrique."

