Festival international de musique : les concerts à découvrir ce dimanche

Du 12 au 27 septembre 2025, la 78e édition du Festival international de musique et du 59e Concours de jeunes chefs d’orchestre reviennent à Besançon. Pour ce premier week-end de festival, trois événements sont au programme de la journée du dimanche 14 septembre 2025.

Le festival se poursuit ce dimanche avec au programme trois concerts répartis sur les villes de Besançon, Arc-et-Senans et Dole.

Le programme du dimanche 14 septembre 2025

Sonates violon & piano

À 11h, Auditorium J. Kreiser de la Cité des arts de Besançon

Yann Passabet-Labiste, violon | Bertrand Giraud, piano

C’est un superbe programme que nous proposent Yann Passabet-Labiste et Bertrand Giraud. Tout d’abord, une des œuvres de Schumann écrite dans ses derniers mois de lucidité, tourmentée, vive et palpitante, en miroir du joyau musical universel de Ravel, où l’expérimentation de nouvelles formes (blues, mouvement perpétuel) renvoie à une époque où recherche et émotion ne faisaient qu’un. D’autres pépites complètent ce parcours : le très virtuose Caprice d’Ysaÿe, deux pièces célèbres et nostalgiques de Satie, et trois romances lyriques et inspirées de Clara Schumann.

De l’aurore à la nuit

À 17h, Saline royale d’Arc-et-Senans

Orchestre Dijon Bourgogne | Céline Moinet, hautbois | Joseph Bastian, direction.

L’Orchestre Dijon Bourgogne, sous la direction de Joseph Bastian, invite la virtuose Céline Moinet pour un voyage musical envoûtant. Le programme s’ouvre avec une œuvre lumineuse et impressionniste de Camille Pépin, inspirée par un quatrain de Pouchkine. Suivra le concerto de Strauss, d’une élégance intemporelle dans sa forme classique, mais exigeant pour la soliste. Après l’entracte, plongeons dans la féerie de la suite instrumentale de Félix Mendelssohn, évocatrice de rêves et de magie. Un concert entre aurore et nuit étoilée !

O Sacrum convivium

À 20h, Collégiale Notre-Dame de Dole

Ensemble la Sportelle, ensemble vocal | Nigel Short, direction.

Créé en 2017, l’Ensemble la Sportelle est l’ambassadeur de l’esprit si particulier de Rocamadour, appelé à se mettre au service du répertoire sacré. Regroupant trois compositeurs majeurs – Duruflé, Poulenc et Messiaen – ce concert, où l’influence du chant grégorien est prédominante, met en écho leurs œuvres magnifiques avec celles moins connues de Miškinis, Vaughan Williams et Villette. Le chef anglais Nigel Short, qui a enthousiasmé les festivaliers en 2023 et 2024, fera vivre au public une expérience hors norme, celle de la pureté du son ciselée par les grands maîtres français du XXe siècle, notamment avec la Messe en sol de Poulenc qui nous touche au cœur.

Billetterie au Festival et à l’Office de tourisme de Dole