Samedi 13 Septembre 2025
Besançon
Culture

Festival international de musique : les concerts à découvrir ce samedi à Besançon

Publié le 13/09/2025 - 10:31
Mis à jour le 11/09/2025 - 16:13

Du 12 au 27 septembre 2025, la 78e édition du Festival international de musique et du 59e Concours de jeunes chefs d’orchestre reviennent à Besançon. Pour ce premier week-end de festival, huit événements sont au programme de la journée du samedi 13 septembre 2025.

Umlaut big bang © Léa Lanoë ©
Umlaut big bang © Léa Lanoë ©

Après une première soirée d’ouverture, le festival reprend ce samedi avec au programme huit concerts offrant une variété d'ambiance et de styles différents. De quoi contenter tous les mélomanes bisontins.

Le programme du samedi 13 septembre 2025 

Orgue & percussions

  • À 11h, Église de la Madeleine de Besançon

Pierre-Yves Fleury, orgue - Nicolas Mathuriau, percussions.

Instrument roi, orchestre à lui tout seul, l’orgue possède une richesse de sonorités et un répertoire qui s’étend bien au-delà de la musique religieuse. Pierre-Yves Fleury nous propose une découverte de l’univers de l’orgue, dans une approche originale en duo avec Nicolas Mathuriau aux percussions. Le fil rouge du programme est les compositeurs français, depuis Lully jusqu’aux grands noms du XXe siècle comme Satie, avec notamment un étonnant boléro de Pierre Cochereau, célèbre organiste titulaire de Notre-Dame de Paris.

Cuivres au kiosque 

  • À 14h, Parc Micaud de Besançon

Quintette Alliance

Le charmant kiosque de la promenade Micaud est l’écrin idéal pour une balade musicale mêlant classique, tango, jazz et musiques de films, interprétée par la formation la plus équilibrée issue de la famille des cuivres : le quintette. Créé en 1998, le Quintette Alliance, composé de musiciens issus des Conservatoires Supérieurs de Paris, Lyon et Genève, nous propose un florilège d’œuvres originales pour quintette et de transcriptions de pages célèbres.

Repli au Kursaal en cas d’intempéries.

La Vertu dans la rue

  • À 15h, Place de la Révolution de Besançon

Déambulation musicale

Cinq drôles de types, cinq musiciens déambulent de place en place, heureux et souriants, sans se poser de questions. Leur secret: la Vertu, qu’ils définissent par le sourire et l’équilibre. La Vertu, ils la chantent et la ressassent et la tournent à toutes les sauces, c’est une leçon qu’ils donnent en musique à leur public. Orchestre de rue mobile, avec un répertoire allant de l’opérette classique au jazz-rock en passant par la chanson, le tout sur des textes et musiques originaux, la compagnie la Vertu investit la boucle !
Annulation en cas d’intempéries.

Danza 

  • À 16h et à 17h, Cour du musée du Temps de Besançon

Quand le classique se mêle aux musiques du monde / Amaury Viduvier clarinette | Ensemble Virtuoso

Danza est un passionnant voyage musical, riche et immersif, porté par la clarinette virtuose d’Amaury Viduvier et son ensemble à cordes. On se laisse captiver par la séduisante Carmen de Bizet ou par les couleurs chatoyantes de La Notte de Vivaldi. On passe des tangos langoureux de Piazzolla aux rythmes échevelés d’un klezmer d’Europe centrale, on se laisse gagner par l’émotion de la nostalgie du Fado. Danza est un mariage de traditions savante et orale où musique et danse ne font qu’un.

Entrée par la Place Granvelle et sortie par Grande Rue. Repli au Kursaal en cas d’intempéries.

Songs of Oblivion

  • À 18h, Hangar aux manoeuvres de la Citadelle de Besançon

Folk et Baroque / Ensemble Agamemnon

Songs of Oblivion est une rencontre poétique entre la chanteuse folk Lonny et Agamemnon, ensemble spécialisé dans les musiques du XVIIe siècle. Mêlant répertoires anciens et modernes, ces instruments d’un autre temps, touchants dans leur originalité et leur étrangeté, portent et habillent cette voix doucement mélancolique. Tour à tour en anglais, français et italien, les œuvres baroques glissent vers des reprises d’artistes du XXe siècle et des compositions de la chanteuse de folk, pour un moment musical suspendu.

Big band jazz

  • À 19h, Place de la Révolution à Besançon

Umlaut Big Band joue Melba Liston

Fondé en 2011, cet orchestre de quatorze musiciens virtuoses a développé un répertoire de plus de 200 morceaux et sorti cinq albums. Il met en avant les arrangeurs créateurs de la musique pour Big Band, un format qui se prête idéalement à des explorations sonores riches. Ce concert propose le portrait musical d’une figure oubliée de l’histoire du jazz : Melba Liston (1926-1999). Tromboniste et arrangeuse au sein des orchestres de Dizzy Gillespie et Quincy Jones, elle a travaillé dans les studios de la Motown ou sur la scène jamaïcaine dans les années 1970, et a créé une musique d’une grande richesse.

Annulation en cas d’intempéries.

Soirée Tchaïkovski

  • À 20h30 au Théâtre Ledoux de Besançon

Luzerner Sinfonieorchester | Edgar Moreau, violoncelle | Michael Sanderling, direction.

L’affiche est prestigieuse pour ce concert symphonique, avec l’Orchestre de Lucerne et une première invitation du chef Michael Sanderling. Après les douceurs printanières de Lili Boulanger, le programme propose deux visages de Tchaïkovski, maître russe de la symphonie romantique. Pour commencer, virtuosité et couleurs contrastées avec les Variations Rococo – avec en soliste la star du violoncelle Edgar Moreau –, puis en seconde partie le caractère dramatique, fantastique et lyrique de la quatrième symphonie, toute imprégnée du thème du destin cher au cœur du compositeur, œuvre magistrale qui demeure un sommet du répertoire orchestral.

Allez + loin

Publié le 13 septembre à 10h31 par Elodie Retrouvey
