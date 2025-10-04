"France, un album de famille" : Yann Arthus-Bertrand est passé par le Jura et l'Yonne pour prendre quelques clichés...

Yann Arthus-Bertrand a publié le 1er octobre 2025 France, un album de famille aux éditions Actes Sud, un ouvrage rassemblant plus de 900 photographies de Français et de personnes vivant en France. Parmi ces images, certaines ont été réalisées en Bourgogne-Franche-Comté, où le photographe a notamment installé son studio.

Parmi les portraits figurent les membres de la confrérie des poulardiers de Bresse, les agents pénitentiaires et les femmes placées en milieu ouvert de la maison d’arrêt d’Auxerre, ou encore Rachel et Pauline, éleveuses de poulets à La Ferme du coq bressan à Lons-le-Saunier.

Une trentaine d’années de travail

Depuis plus de 30 ans, Yann Arthus-Bertrand photographie les Français et ceux qui vivent en France. Comme le précise le photographe, "qu'ils soient liés par leur métier, leur lieu de vie, leurs loisirs ou leurs croyances, tous sont capturés sur une même bâche en toile de jute, invités à revêtir leur tenue de travail ou du quotidien." Ces images, simples et authentiques, constituent selon lui "un témoignage vibrant de notre pays."

En 2023, une rencontre avec l’historien Hervé Le Bras a permis d’ajouter une dimension démographique et pédagogique au projet. L’ouvrage réunit "plus de 900 photographies, sélectionnées parmi des dizaines de milliers", toutes accompagnées de textes explicatifs qui mettent en perspective ces portraits. Selon le communiqué, ces textes "montrent les liens entre la France et ses habitants" et offrent "un spectaculaire panorama de notre pays."

Un projet multimédia et engagé

France, un album de famille ne se limite pas au livre : il donnera lieu à une exposition à l’Hôtel de Ville de Paris, portée par la Fondation GoodPlanet, ainsi qu’à un documentaire, France, une histoire d’amour, prévu en salle le 5 novembre.

Le photographe résume son engagement en quelques mots : "Un message d’amour à ma France !" Yann Arthus-Bertrand, également réalisateur et président de la Fondation GoodPlanet, est reconnu pour ses œuvres de sensibilisation à l’environnement, dont La Terre vue du ciel.

De son côté, Hervé Le Bras, historien et démographe, apporte sa connaissance approfondie de la population française, ayant dirigé des institutions telles que l’INED et la revue Population. Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages consacrés à la démographie et à l’histoire des populations.