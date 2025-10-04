Samedi 4 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
JURA (39)
Culture Société

"France, un album de famille" : Yann Arthus-Bertrand est passé par le Jura et l'Yonne pour prendre quelques clichés...

Publié le 04/10/2025 - 10:03
Mis à jour le 02/10/2025 - 16:23

Yann Arthus-Bertrand a publié le 1er octobre 2025 France, un album de famille aux éditions Actes Sud, un ouvrage rassemblant plus de 900 photographies de Français et de personnes vivant en France. Parmi ces images, certaines ont été réalisées en Bourgogne-Franche-Comté, où le photographe a notamment installé son studio.

© DR
© DR

Parmi les portraits figurent les membres de la confrérie des poulardiers de Bresse, les agents pénitentiaires et les femmes placées en milieu ouvert de la maison d’arrêt d’Auxerre, ou encore Rachel et Pauline, éleveuses de poulets à La Ferme du coq bressan à Lons-le-Saunier.

Une trentaine d’années de travail

Depuis plus de 30 ans, Yann Arthus-Bertrand photographie les Français et ceux qui vivent en France. Comme le précise le photographe, "qu'ils soient liés par leur métier, leur lieu de vie, leurs loisirs ou leurs croyances, tous sont capturés sur une même bâche en toile de jute, invités à revêtir leur tenue de travail ou du quotidien." Ces images, simples et authentiques, constituent selon lui "un témoignage vibrant de notre pays."

En 2023, une rencontre avec l’historien Hervé Le Bras a permis d’ajouter une dimension démographique et pédagogique au projet. L’ouvrage réunit "plus de 900 photographies, sélectionnées parmi des dizaines de milliers", toutes accompagnées de textes explicatifs qui mettent en perspective ces portraits. Selon le communiqué, ces textes "montrent les liens entre la France et ses habitants" et offrent "un spectaculaire panorama de notre pays."

Un projet multimédia et engagé

France, un album de famille ne se limite pas au livre : il donnera lieu à une exposition à l’Hôtel de Ville de Paris, portée par la Fondation GoodPlanet, ainsi qu’à un documentaire, France, une histoire d’amour, prévu en salle le 5 novembre.

Le photographe résume son engagement en quelques mots : "Un message d’amour à ma France !" Yann Arthus-Bertrand, également réalisateur et président de la Fondation GoodPlanet, est reconnu pour ses œuvres de sensibilisation à l’environnement, dont La Terre vue du ciel.

De son côté, Hervé Le Bras, historien et démographe, apporte sa connaissance approfondie de la population française, ayant dirigé des institutions telles que l’INED et la revue Population. Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages consacrés à la démographie et à l’histoire des populations.

livre photographie yann artus-bertrand

Publié le 4 octobre à 10h03 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

JURA (39)
Culture Société

“France, un album de famille” : Yann Arthus-Bertrand est passé par le Jura et l’Yonne pour prendre quelques clichés…

Yann Arthus-Bertrand a publié le 1er octobre 2025 France, un album de famille aux éditions Actes Sud, un ouvrage rassemblant plus de 900 photographies de Français et de personnes vivant en France. Parmi ces images, certaines ont été réalisées en Bourgogne-Franche-Comté, où le photographe a notamment installé son studio.

livre photographie yann artus-bertrand
Publié le 4 octobre à 10h03 par Alexane
Besançon
Culture Education

La nuit des étudiants du monde revient à la Rodia

Véritable temps fort de la rentrée, la nuit des étudiants du monde vise à accueillir lors d'une soirée festive les étudiants internationaux fraîchement arrivés dans la capitale comtoise. Organisé pour la 11e année par l'association des étudiants internationaux ESN Besançon avec ses partenaires, l’événement se tiendra à la Rodia de Besançon le samedi 11 octobre 2025. 

ESN Besançon étudiants La Rodia nuit des étudiants
Publié le 3 octobre à 17h26 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Un “Grand théâtre éphémère” s’installe à Planoise

Du 2 octobre au 10 novembre 2025, les Rois Vagabonds installent leur chapiteau pour leur spectacle Concerto pour deux clowns, rue de Cologne à Besançon. La Ville de Besançon y propose en parallèle une programmation "off" élaborée en lien avec les acteurs du quartier, sous la coordination de la Maison de quartier, appelé le "Grand Théâtre Éphémère". 

ateliers concerts spectacles théâtre
Publié le 3 octobre à 17h09 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Economie

Festival Détonation : une 12e édition réussie et un modèle économique confirmé

La Rodia et la Ville de Besançon ont dressé ce jeudi 2 octobre, le bilan de la 12e édition du festival Détonation qui s'est tenu les 26 et 27 septembre 2025. Un rendez-vous marqué par une fréquentation en hausse, une programmation audacieuse et surtout le confirmation de la viabilité économique du nouveau format de La Rodia "amplifiée", adopté en 2024.

aline chassagne concert david demange économie festival detonation La Rodia lucie moreau musique
Publié le 2 octobre à 14h00 par Alexane
Franche-Comté
Culture Société

Arc Horloger fait résonner Besançon et sa région pour le World Watch Day

Le 10 octobre 2025 marquera la première édition du World Watch Day, Journée internationale de l’horlogerie. Cet événement inédit est né de la volonté conjointe de plusieurs acteurs du secteur, parmi lesquels Arc Horloger, The Watch Library, la Fondation Haute Horlogerie, le Grand Prix d’Horlogerie de Genève, Hantang Culture, Europa Star, Le Figaro, la Horological Society of New York, Horopedia et l’Unesco. Des évènements se dérouleront à travers le monde, y compris à Besançon et sa région.

arc horloger horlogerie world watch day
Publié le 2 octobre à 12h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Jeunesse

Biblis en folie revient du 3 au 5 octobre en Bourgogne Franche-Comté

Après le succès de la première édition, au cours de laquelle plus de 2.000 événements ont été organisés sur l’ensemble du territoire français, Biblis en folie fait son retour avec une programmation enrichie et étendue sur trois jours en Bourgogne Franche-Comté du 3 au 5 octobre 2025. Voici le programme.

biblis en folie enfant lecture
Publié le 28 septembre à 17h00 par Alexane
Besançon
Culture Vie locale

Le festival D’autres Formes recherche des personnes de plus de 60 ans pour une installation interactive à Besançon

Le festival D'Autres Formes, organisé pas l'association Nouvelles Formes, qui se tiendra à Besançon du 25 octobre au 2 novembre 2025, lance un appel à participation auprès des habitants de plus de 60 ans. L’équipe du festival souhaite constituer un groupe de quatre à cinq personnes pour prendre part à une installation artistique originale.

art nouvelles formes seniors technologie
Publié le 28 septembre à 10h15 par Alexane
Besançon
Culture

59e Concours international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon : Satoshi Yoneda remporte le Grand prix de direction

Après une semaine de marathon musical, le Concours de Besançon s’est achevé samedi 27 septembre 2025 sur une ultime épreuve de direction, la seule jouée en conditions de concert. Les trois finalistes ont eu 40 minutes pour convaincre, dirigeant le Deutsche Radio Philharmonie dans un programme incluant la création mondiale et commande du Festival : Delirium Scherzo, du compositeur en résidence Régis Campo.

chef d'orchestre concours de jeunes chefs d'orchestre festival international de musique japon musique
Publié le 28 septembre à 08h26 par Alexane
Besançon
Culture

Festival Détonation : La Rodia prête à vibrer pour sa 12e édition !

VIDÉO • La 12e édition du festival Détonation s’apprête à enflammer le site de La Rodia à Besançon. Ce vendredi matin, alors que les équipes s’activaient pour les derniers préparatifs, nous avons rencontré David Demange, directeur de la smac, afin de découvrir ses coups de cœur de la programmation et de revenir sur la thématique de cette année : l’Irlande.

david demange festival detonation irlande La Rodia musique
Publié le 26 septembre à 16h30 par Alexane

Besac'Animal revient pour sa 2e édition le 4 octobre : découvrez le programme

Le restaurant Le Parc à Besançon change de mains : quel sera le concept ?
Offre d'emploi

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... ce sera encore en 2026 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Infos Pratiques

Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez une nuit à l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

"Franche Comté Débarras", un magasin de 300m2 spécialisé dans la brocante et le bric-à-brac à Vaire

Sondage

 17.1
couvert
le 04/10 à 09h00
Vent
8.17 m/s
Pression
1011 hPa
Humidité
77 %
 