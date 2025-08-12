Franche-Comté : les festivals à ne pas rater avant la rentrée

L’été 2025 a été riche en festivals en Franche-Comté, et la saison est loin d’être terminée. Après No Logo ce week-end, qui a accueilli 50 000 spectateurs cette année, nous avons réuni les festivals qui animeront le territoire jusqu’à la rentrée. Certains n’affichent pas complet… il est encore temps d’en profiter !

Colomb’in Rock Festival – 13, 14 et 15 août 2025

Depuis près de 10 ans, le Colomb’in Rock Festival, qui se déroule à Colombe-lès-Vesoul, attire chaque année des milliers de festivaliers. En 2023 et 2024, il a rassemblé 18 000 participants. Ce festival, entièrement gratuit, rend hommage aux légendes du rock à travers des performances live de reprises.

Au programme :

mercredi 13 août : les Groupies du Pianiste, Belgian Quo Band (Tribute Status Quo), et les Fortune Tellers (Tribute Rolling Stones).

jeudi 14 août : I’m Alive (Tribute Céline Dion), Radioactive (Tribute Imagine Dragons) et The Offspring (Tribute Offspring).

vendredi 15 août : Dear Sally (Tribute Evanescence) et Vannstein (the ultimate Rammstein tribute band)

L’inscription en ligne est gratuite et le prix d'entrée de 5€ comprend trois jetons de consommation pour le festival. Pour plus d’informations, consultez le site web et la billetterie en ligne.

Les gueules de bois – 21, 22 et 23 août 2025

Pour célébrer son cinquième anniversaire, le festival Les Gueules de Bois innove cette année en passant de deux à trois jours de festivités. Cet événement original propose musique et compétitions de BMX à Légna, près du lac de Vouglans.

Au programme, entre autres… :

jeudi 21 août : The Toy Dolls, No One Is Innocent, The Rumpled et Tulaviok

vendredi 22 août : Les Wampas, GBH, Les Garçons Bouchers et Cachemire.

samedi 23 août : La Ruda, Darcy, The Inspector Cluzo et les $heriff.

Les tarifs varient de 35 à 39€ pour une soirée, de 67 à 71€ pour deux jours, et 102€ pour un pass trois jours. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, et une réduction de 50 % est offerte pour l’achat d’un deuxième pass trois jours avec la carte avantage jeune. Plus de détails sont disponibles sur le site web du festival et sur la billetterie en ligne.

Frontenay Jazz Festival – 22 et 23 août 2025

Créé en 2007 par des passionnés de musique, le Frontenay Jazz Festival se tient chaque année dans le château de la ville. Trois concerts sont programmés chaque soir, offrant une palette musicale variée allant du jazz classique au moderne.

Au programme :

vendredi 22 août : Dock in Absolute, Nora Kamm et Médéric Collignon.

samedi 23 août : Szolenn, Justina Lee Brown et Sangoma Everett.

Les tarifs sont de 30€ pour le vendredi, 32€ pour le samedi, ou 55€ pour un pass deux jours. Des réductions de 25 % sont accordées aux membres de l’association Frontenay Jazz, et de 50 % pour les jeunes de 13 à 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les accompagnants de personnes à mobilité réduite. Plus d’informations sont disponibles sur le site web de l’association ainsi que sur la billetterie en ligne.

L’AtrackSon festival – 22 et 23 août 2025

L’AtrackSon Festival fait son grand retour à Orchamps-Vennes pour sa troisième édition, avec une programmation variée et 6000 festivaliers attendus.

Au programme, entre autres... :

vendredi 22 août : Marcel et son orchestre, The Harbingerz, Made in Ska

samedi 23 août : Charlie Winston, Megaphone, Gliz, Cat Anderson

Les prix sont de 31€ pour un jour ou 51€ pour les deux jours, 26€ la journée pour les bénéficiaire du tarif réduit : jeunes de 12 à 18ans, étudiants, et personnes en situation de handicap. La billetterie est disponible en ligne, ou sur place le jour de l’événement, dans la limite des places disponibles et avec un tarif majoré. Les informations pratiques sont disponibles sur le site internet.

Festi’Beugnon – 29 et 30 août 2025

Organisé depuis 2022, le Festi’Beugnon revient les 29 et 30 août 2025 à Grand’Combe Châteleu pour une nouvelle édition, à quelques kilomètres de Besançon. Ce festival est devenu un rendez-vous des festivaliers de la région, qui viennent profiter d’une programmation entre rock, ska et hommage aux légendes de la musique.

Au programme :

vendredi 29 août : Mad in Ska, Full Muse tribute, Knothead

samedi 30 août : Face B, Trank, Les Fatals Picards, GK

Le festival propose des billets à 22€ pour une journée et 38€ pour un pass de deux jours. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, à condition qu’ils soient accompagnés par un adulte. Les billets sont disponibles en ligne, et des informations supplémentaires sur le festival se trouvent sur leur site internet.